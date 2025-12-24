Sondaż przeprowadzony dla Wirtualnej Polski wskazuje, że gdyby wybory odbyły się w najbliższym czasie, zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,5 proc. Jest to jednak spadek o 1,3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim pomiarem. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość, które popiera 25,1 proc. badanych (spadek o 1,6 pkt proc.).

Kluczowym wnioskiem z badania jest jednak sytuacja obecnych koalicjantów KO. Do Sejmu z obecnego bloku rządzącego weszłaby jedynie Lewica z wynikiem 7,2 proc. Poza parlamentem znalazłyby się ugrupowania tworzące Trzecią Drogę: Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało w sondażu 4,9 proc., a Polska 2050 zaledwie 1,0 proc. Progu wyborczego nie przekroczyłaby również Partia Razem (2,4 proc.).

Sondaż parlamentarny. Sukces dwóch list Konfederacji

Sondaż uwzględnił wariant startu dwóch osobnych list środowiska konfederackiego. Eksperyment ten przyniósł zaskakujące rezultaty. Główna Konfederacja uzyskała 12,1 proc. poparcia, natomiast Konfederacja Korony Polskiej pod wodzą Grzegorza Brauna zdobyła 8,1 proc. głosów.

ZOBACZ: Polska podzielona niemal na pół w nowym sondażu. Szansa dla opozycji

Eksperci zwracają uwagę na przepływy elektoratu. Politolodzy wskazują, że Prawo i Sprawiedliwość systematycznie traci wyborców, którzy przenoszą swoje poparcie właśnie na oba odłamy Konfederacji.

Zmiana układu sił w Sejmie

Symulacja podziału mandatów, oparta na wynikach sondażu, pokazuje całkowitą przebudowę sceny politycznej. Mandaty rozłożyłyby się następująco:

Koalicja Obywatelska: 190 mandatów

Prawo i Sprawiedliwość: 147 mandatów

Konfederacja: 61 mandatów

Konfederacja Korony Polskiej: 34 mandaty

Lewica: 28 mandatów

Taki podział oznacza utratę władzy przez obecny obóz rządzący. Potencjalna koalicja KO i Lewicy dysponowałaby łącznie 218 głosami, co jest liczbą niewystarczającą do uzyskania wotum zaufania (wymagane 231 głosów).

Jedynym scenariuszem pozwalającym na stworzenie rządu większościowego byłoby porozumienie szerokiego bloku prawicowego. Koalicja złożona z Prawa i Sprawiedliwości oraz obu formacji konfederackich zgromadziłaby 242 mandaty, co pozwoliłoby na skuteczne przejęcie władzy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Nowe otwarcie" z Ukrainą. Prezydencki minister zdradza szczegóły Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mjo / polsatnews.pl