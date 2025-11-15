Zmarłego 44-latka znaleziono w jednym z budynków przy ul. Łabędziej na warszawskim Wawrze. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do funkcjonariuszy w sobotę w późnych godzinach popołudniowych.

"Policjanci z Komendy Rejonowej Warszawa Praga Południe zatrzymali już dwie osoby mogące mieć związek z tym zdarzeniem" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez warszawską policję. Jak podejrzewają śledczy, w śmierć 44-latka mogą być zaangażowani 37-letni mężczyzna i 22-letnia kobieta.

Policja nie ujawniła na razie żadnych szczegółów dotyczących ich zatrzymania.

Dzisiaj po południu, w jednym z budynków przy ulicy Łabędzia na warszawskim Wawrze ujawniono zwłoki 44-letniego mężczyzny.



Policjanci z Komendy Rejonowej Warszawa Praga Południe zatrzymali już dwie osoby mogące mieć związek z tym zdarzeniem. To mężczyzna w wieku 37 lat i… — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 15, 2025

Martwy 44-latek na warszawskiej Pradze. Policja bada okoliczności

Jak przekazała podinspektor Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Praga-Południe, na miejscu zdarzenia funkcjonariusze przeprowadzili oględziny pod nadzorem prokuratora.

Policjanci we współpracy z prokuraturą wyjaśniają obecnie okoliczności śmierci 44-latka.

- Są osoby zatrzymane, będziemy wyjaśniać okoliczności tej sprawy i wszystko to, co tam się stało i później podejmować decyzję, w konsultacji z prokuraturą, co dalej z tymi osobami. Jeżeli miałyby usłyszeć zarzuty, i tak będą doprowadzone do prokuratury - mówiła w rozmowie z polsatnews.pl podinsp. Węgrzyniak.

