W jednym z budynków na warszawskim Wawrze znaleziono w sobotę zwłoki mężczyzny. Jak informuje podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Praga-Południe, funkcjonariusze zatrzymali już dwie osoby mogące mieć związek z tym zdarzeniem. - Na miejscu zostały przeprowadzone oględziny pod nadzorem prokuratora - przekazała w rozmowie z polsatnews.pl.

Niebieska belka świetlna z napisem POLICJA na dachu radiowozu.
Policja bada okoliczności śmierci 44-latka na warszawskim Wawrze

Zmarłego 44-latka znaleziono w jednym z budynków przy ul. Łabędziej na warszawskim Wawrze. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do funkcjonariuszy w sobotę w późnych godzinach popołudniowych.

 

"Policjanci z Komendy Rejonowej Warszawa Praga Południe zatrzymali już dwie osoby mogące mieć związek z tym zdarzeniem" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez warszawską policję. Jak podejrzewają śledczy, w śmierć 44-latka mogą być zaangażowani 37-letni mężczyzna i 22-letnia kobieta.

 

Policja nie ujawniła na razie żadnych szczegółów dotyczących ich zatrzymania.

 

 

Martwy 44-latek na warszawskiej Pradze. Policja bada okoliczności

Jak przekazała podinspektor Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Praga-Południe, na miejscu zdarzenia funkcjonariusze przeprowadzili oględziny pod nadzorem prokuratora. 

 

Policjanci we współpracy z prokuraturą wyjaśniają obecnie okoliczności śmierci 44-latka. 

 

- Są osoby zatrzymane, będziemy wyjaśniać okoliczności tej sprawy i wszystko to, co tam się stało i później podejmować decyzję, w konsultacji z prokuraturą, co dalej z tymi osobami. Jeżeli miałyby usłyszeć zarzuty, i tak będą doprowadzone do prokuratury - mówiła w rozmowie z polsatnews.pl podinsp. Węgrzyniak.

 

