Papież zwrócił się do Polaków. Mówił o świadectwie dla zwaśnionych narodów

Świat

Podczas środowej audiencji ogólnej papież Leon XIV zwrócił się bezpośrednio do Polaków i przypomniał o jednym z przełomowych momentów w powojennych relacjach polsko-niemieckich. Naprawy trudnych sąsiedzkich stosunków może być w ocenie papieżem przykładem dla "zwaśnionych dziś narodów".

Papież Leon XIV w białej sutannie i piusce wskazuje palcem.
PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI
Papież Leon XIV pobłogosławił Polaków i przypomniał o liście polskich biskupów

Podczas środowej katechezy papież Leon XIV mówił o integralności życia i śmierci, a jako jej przykład wskazał paschę Chrystusa. "Mówiąc o tajemnicy śmierci, papież wskazał na współczesną tendencję, gdzie staje się ona tematem tabu" - podaje Vatican News.

 

- Wydarzenie zmartwychwstania Chrystusa ujawnia nam, że śmierć nie przeciwstawia się życiu, lecz jest jego integralną częścią jako przejście do życia wiecznego - mówił papież.

 

ZOBACZ: Papież Leon XIV uderza w Donalda Trumpa. Wskazuje na "rozbicie ważnego sojuszu"

 

Leon XIV osadził koncepcję akceptacji śmierci w kontekście współczesnym. - Wiele współczesnych wizji antropologicznych obiecuje immanentną nieśmiertelność, teoretyzuje przedłużenie życia ziemskiego za pomocą technologii - zauważył Leon XIV.

Papież Leon XIV zwrócił się do Polaków. Przypomniał o liście polskich biskupów

Papież zwrócił się także bezpośrednio do Polaków. Pojednanie polsko-niemieckie po II wojnie światowej może być w jego ocenie przykładem dla całego świata, zwłaszcza narodów toczących wojny.

 

ZOBACZ: Zełenski w gościnie u Leona XIV. Papież miał "pilne życzenie"

 

- Witam serdecznie Polaków! Zwłaszcza organizatorów i uczestników konferencji poświęconej orędziu pojednania, jakie biskupi polscy skierowali do biskupów niemieckich sześćdziesiąt lat temu, a które zmieniło historię Europy - powiedział Leon XIV.

 

- Niech słowa tamtego dokumentu - 'Przebaczamy i prosimy o przebaczenie' - będą dla zwaśnionych dziś narodów świadectwem, że pojednanie i przebaczenie są możliwe, gdy rodzą się z obustronnego pragnienia pokoju i wspólnego działania, w prawdzie, dla dobra ludzkości. Wszystkim wam błogosławię! - mówił papież podczas środowej katechezy.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Były ambasador USA w Polsce: Putin może czekać biernie, z pogardą dla nas
Maciej Olanicki / polsatnews.pl
Czytaj więcej
PAPIEŻPAPIEŻ LEON XIVPOJEDNANIE POLSKO-NIEMIECKIERZYMŚWIATWATYKANZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 