Papież zwrócił się do Polaków. Mówił o świadectwie dla zwaśnionych narodów

Podczas środowej katechezy papież Leon XIV mówił o integralności życia i śmierci, a jako jej przykład wskazał paschę Chrystusa. "Mówiąc o tajemnicy śmierci, papież wskazał na współczesną tendencję, gdzie staje się ona tematem tabu" - podaje Vatican News.

- Wydarzenie zmartwychwstania Chrystusa ujawnia nam, że śmierć nie przeciwstawia się życiu, lecz jest jego integralną częścią jako przejście do życia wiecznego - mówił papież.

Leon XIV osadził koncepcję akceptacji śmierci w kontekście współczesnym. - Wiele współczesnych wizji antropologicznych obiecuje immanentną nieśmiertelność, teoretyzuje przedłużenie życia ziemskiego za pomocą technologii - zauważył Leon XIV.

Papież zwrócił się także bezpośrednio do Polaków. Pojednanie polsko-niemieckie po II wojnie światowej może być w jego ocenie przykładem dla całego świata, zwłaszcza narodów toczących wojny.

- Witam serdecznie Polaków! Zwłaszcza organizatorów i uczestników konferencji poświęconej orędziu pojednania, jakie biskupi polscy skierowali do biskupów niemieckich sześćdziesiąt lat temu, a które zmieniło historię Europy - powiedział Leon XIV.

- Niech słowa tamtego dokumentu - 'Przebaczamy i prosimy o przebaczenie' - będą dla zwaśnionych dziś narodów świadectwem, że pojednanie i przebaczenie są możliwe, gdy rodzą się z obustronnego pragnienia pokoju i wspólnego działania, w prawdzie, dla dobra ludzkości. Wszystkim wam błogosławię! - mówił papież podczas środowej katechezy.

