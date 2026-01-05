Od rana trwa paraliż na kolei. Serwis internetowy PKP Polskie Linie Kolejowe informuje o opóźnieniach dziesiątków pociągów w całej Polsce. Kilka składów zostało też odwołanych.

Przyczyną utrudnień są warunki atmosferyczne. Te przyczyniły się do "awarii trakcji, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, wymusiły ograniczenie prędkości pociągu, wydłużyły przygotowanie wagonów do drogi oraz oczekiwanie na obsługę".

"W związku z wydanymi przez IMiGW ostrzeżeniami pogodowymi dotyczącymi wystąpienia możliwych intensywnych opadów śniegu, oblodzeń oraz silnego wiatru mogą wystąpić utrudnienia i opóźnienia pociągów. Przed planowaniem podróży zaleca się sprawdzenie rozkładu jazdy oraz zapoznanie się z ewentualnymi zmianami w kursowaniu pociągów" - informuje PKP PLK.

Atak zimy. Odwołane i opóźnione pociągi

W kilku przypadkach odwołano pociągi. Dotyczy to składów relacji Działdowo - Olsztyn (nr 90615 - red.) oraz Olsztyn - Działdowo (nr 55960 -red.), składu "Izery" (nr 66809) Jelenia Góra - Świeradów-Zdrój. Na części trasy odwołany został pociąg Zamość - Lublin (nr 22534 - rd.).

Niemal o cztery godziny opóźniony jest pociąg "Ustronie" (nr 83170 -red.) z Kołobrzegu do Krakowa, a o ponad trzy godziny "Bystrzyca" (nr 22100) z Hrubieszowa do Lublina. Niemal trzy godziny po czasie w Berlinie zamelduje się "Odra" (nr 37004/​54) z Krakowa.

ZOBACZ: Awaria na kolei pod Warszawą. Utrudnienia w kursowaniu pociągów

O ponad dwie godziny są też opóźnione pociągi z Warszawy do Szklarskiej Poręby, z Krakowa do Przemyśla i z Suwałk do Białegostoku.

Opóźnionych jest też wiele innych składów niemal w całej Polsce.

