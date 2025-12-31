"Pociągi SKM linii S1 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut. Oczekujemy na dalsze informacje od zarządcy infrastruktury, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe" - poinformowała przed godziną 6 warszawska Szybka Kolej Miejska na Facebooku.

Po godzinie 8 poinformowano, że awaria została usunięta. Jednak na szlakach kolejowych wciąż są opóźnienia w kursowaniu pociągów, bo przywracany jest ich rozkładowy ruch.

ZOBACZ: Przełomowa decyzja w sprawie Kolei Dużych Prędkości. PKP Intercity ogłasza przetarg

Również Koleje Mazowieckie poinformowały w środę rano o utrudnieniach w ruchu pociągów na Warszawskim Węźle Kolejowym.

"Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji, kursować inną trasą niż przewidziana w rozkładzie jazdy. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie" - przekazano na stronie internetowej kolei.

Utrudnienia na drogach. Opady śniegu spowodowały gigantyczne korki

Z powodu obfitych opadów śniegu i zamieci od wtorku od godzin popołudniowych występują trudne warunki na drogach. Zablokowana była trasa S7 w powiecie ostródzkim. Korek z Gdańska w stronę Warszawy miał prawie 7 km - ciągnął się od MOP Grabin do Rychnowa. W odwrotną stronę, z Warszawy do Gdańska, auta stały na długości prawie 16 km - od Olsztynka do Rychnowa. Utknęło w nim kilkaset aut.

Rzecznik KWP w Olsztynie Tomasz Markowski poinformował w środę rano, że sytuacja na S7 została opanowana.

W nocy z wtorku na środę Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że "w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi lotnisko w Modlinie czasowo wstrzymało operacje lotnicze".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni