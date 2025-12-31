Awaria na kolei pod Warszawą. Utrudnienia w kursowaniu pociągów

aktualizacja: Polska Agata Sucharska / PAP / polsatnews.pl

Awaria urządzeń sterowania ruchem na stacji Pruszków oraz trudne warunki pogodowe po intensywnych opadach śniegu doprowadziły w sylwestrowy poranek do opóźnień i odwołań w kursowaniu pociągów. Sytem został już naprawiony, jednak wciąż mogą wystąpić utrudnienia.

Dwa czerwono-białe pociągi stojące na zaśnieżonych torach kolejowych.
SKM Warszawa
Pociągi SKM i Kolei Mazowieckich mogą być opóźnione z powodu pogody

"Pociągi SKM linii S1 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut. Oczekujemy na dalsze informacje od zarządcy infrastruktury, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe" - poinformowała przed godziną 6 warszawska Szybka Kolej Miejska na Facebooku.

 

Po godzinie 8 poinformowano, że awaria została usunięta. Jednak na szlakach kolejowych wciąż są opóźnienia w kursowaniu pociągów, bo przywracany jest ich rozkładowy ruch.

 

Również Koleje Mazowieckie poinformowały w środę rano o utrudnieniach w ruchu pociągów na Warszawskim Węźle Kolejowym.

 

"Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji, kursować inną trasą niż przewidziana w rozkładzie jazdy. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie" - przekazano na stronie internetowej kolei.

Utrudnienia na drogach. Opady śniegu spowodowały gigantyczne korki

Z powodu obfitych opadów śniegu i zamieci od wtorku od godzin popołudniowych występują trudne warunki na drogach. Zablokowana była trasa S7 w powiecie ostródzkim. Korek z Gdańska w stronę Warszawy miał prawie 7 km - ciągnął się od MOP Grabin do Rychnowa. W odwrotną stronę, z Warszawy do Gdańska, auta stały na długości prawie 16 km - od Olsztynka do Rychnowa. Utknęło w nim kilkaset aut.

 

Rzecznik KWP w Olsztynie Tomasz Markowski poinformował w środę rano, że sytuacja na S7 została opanowana.

 

W nocy z wtorku na środę Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że "w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi lotnisko w Modlinie czasowo wstrzymało operacje lotnicze".

 

