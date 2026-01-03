Nie żyje prof. Andrzej Paczkowski Był wybitnym historykiem

Andrzej Paczkowski urodził się 1 października 1938 roku w Krasnymstawie. W 1960 r. ukończył studia na Wydziale Historycznym UW. W 1966 r. obronił doktorat, a dziewięć lat później habilitował się. Do 1974 r. był zatrudniony w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Zmarł prof. Andrzej Paczkowski. Wybitny znawca powojennej historii Polski

W latach 1975–1980 pracował w Bibliotece Narodowej, a w latach 1980–1990 w Instytucie Historii PAN. W 1991 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. W latach PRL był działaczem opozycji demokratycznej.

W 1999 r. został powołany w skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. W 2002 r. zasiadł w Radzie Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, W 2013 r. został powołany w skład Rady Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie.

Prof. Paczkowski był autorem wielu prac naukowych dotyczących powojennej historii Polski.

Prof. Andrzej Paczkowski zmarł w sobotę, 3 stycznia. O jego śmierci poinformował w rozmowie z PAP prof. Antoni Dudek.

