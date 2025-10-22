Pogrzeb prof. Adama Strzembosza. Bliscy mieli specjalną prośbę

Msza pogrzebowa Adama Strzembosza odbyła się w warszawskiej Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej. Poprzedził ją różaniec w intencji zmarłego. Następnie uroczystości pogrzebowe przeniosły się na Stare Powązki, gdzie spoczął profesor.

Zgodnie z wolą rodziny, pogrzeb miał charakter prywatny, a nie urzędowy. Bliscy zmarłego poprosili, by zamiast kwiatów wesprzeć Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku, prowadzony przez Fundację Rodzin Adopcyjnych.

W ostatnim pożegnaniu uczestniczyło wielu bliskich, przyjaciół oraz mieszkańców Warszawy, którzy chcieli oddać hołd profesorowi. Wśród obecnych byli również minister sprawiedliwości Waldemar Żurek oraz jego poprzednik Adam Bodnar.

Warszawa. Pogrzeb prof. Adama Strzembosza

Prof. Adam Strzembosz urodził się 11 września 1930 r. w Warszawie. Po maturze w 1949 r. studiował prawo na UJ i UW, a w 1953 r. uzyskał magisterium z prawa międzynarodowego. Od 1963 r. związał się z nauką - pracował w Zakładzie Kryminologii PAN, gdzie obronił doktorat w 1969 r. Habilitację uzyskał w 1979 r. i specjalizował się w kryminologii i przestępczości nieletnich. Równolegle rozwijał karierę sędziowską: odbył aplikację sądową, był asesorem i sędzią, a w latach 1968–1981 pracował w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.

Po 1980 r. aktywnie zaangażował się w działalność Solidarności, pełniąc funkcje w strukturach związku. Po wprowadzeniu stanu wojennego został pozbawiony stanowisk i był represjonowany. Podjął pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, obejmując kierownictwo Katedry Prawa Karnego, a w 1986 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Prowadził zajęcia z prawa karnego, postępowania w sprawach nieletnich i prawa rodzinnego, uczestniczył w debatach nad reformą prawa karnego.

Od grudnia 1988 r. uczestniczył w pracach Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie i współprzewodniczył podzespołowi ds. prawa i sądów przy Okrągłym Stole. Po 1989 r. został wiceministrem sprawiedliwości, a w 1990 r. sędzią Sądu Najwyższego oraz pierwszym prezesem tego sądu i z urzędu przewodniczącym Trybunału Stanu. Od 24 marca 1994 do 24 marca 1998 r. przewodniczył Krajowej Rady Sądownictwa. Wspierał reformę wymiaru sprawiedliwości, dążył do odbudowy autorytetu sądów i postulował samooczyszczenie środowiska sędziowskiego po okresie PRL.

Po przejściu w stan spoczynku w 1998 r. powrócił do pracy naukowej na KUL, w 2000 r. został profesorem zwyczajnym i aktywnie działał w życiu publicznym. Opublikował liczne książki i był odznaczany najwyższymi orderami, w tym Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem Orła Białego. W ostatnich latach angażował się w obronę niezależności sądów, ostrzegając przed odchodzeniem od zasad państwa prawa i powrotem do autorytarnego modelu władzy.

Prof. Adam Strzembosz zmarł 10 października w wieku 95 lat.

