Zabarykadował się w mieszkaniu, przetrzymywał kobietę. Akcja służb w Lęborku

Policjantka dodała, że na miejsce przyjechali policyjni negocjatorzy, próbujący nawiązać kontakt z mężczyzną. W kamienicy został odcięty dopływ gazu, a pod oknem mieszkania rozstawiono poduszkę powietrzną.

Zabarykadował się w mieszkaniu. Akcja policji, nikt nie odniósł obrażeń

Według informacji do których dotarli dziennikarze Polsat News, policja weszła do mieszkania i uwolniła przetrzymywaną kobietę. Pomorska policja przekazała, że mężczyzna został zatrzymany.

"Mężczyzna, który zabarykadował się w mieszkaniu jednej z kamienic w Lęborku, po wejściu kontrterrorystów, został obezwładniony i zatrzymany. Nikt nie odniósł obrażeń. Więcej informacji wkrótce" - przekazano w mediach społecznościowych.

