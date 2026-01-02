Zabarykadował się w mieszkaniu, przetrzymywał kobietę. Akcja służb w Lęborku
35-latek zabarykadował się w jednym z mieszkań w Lęborku i przetrzymywał w nim kobietę. - Mężczyzna sam zadzwonił na policję twierdząc, że jeśli ktoś będzie próbował dostać się do środka, może stać się coś złego - powiedziała st. asp. Marta Szałkowska z KWP w Lęborku. Pomorska policja poinformowała, że po wejściu kontrterrorystów mężczyzna został zatrzymany. Nikt nie odniósł obrażeń.
Policjantka dodała, że na miejsce przyjechali policyjni negocjatorzy, próbujący nawiązać kontakt z mężczyzną. W kamienicy został odcięty dopływ gazu, a pod oknem mieszkania rozstawiono poduszkę powietrzną.
Według informacji do których dotarli dziennikarze Polsat News, policja weszła do mieszkania i uwolniła przetrzymywaną kobietę. Pomorska policja przekazała, że mężczyzna został zatrzymany.
"Mężczyzna, który zabarykadował się w mieszkaniu jednej z kamienic w Lęborku, po wejściu kontrterrorystów, został obezwładniony i zatrzymany. Nikt nie odniósł obrażeń. Więcej informacji wkrótce" - przekazano w mediach społecznościowych.
