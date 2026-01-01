Zginęła w sylwestrową noc. Kierowca BMW uciekł, ale zgubił tablicę

Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku chwilę po godz. 4, na miejsce przyjechali policjanci i ratownicy - przekazała ostrowska policja. Do zdarzenia doszło w okolicy skrzyżowania przy ul. Piłsudskiego i ul. Wysockiej.

Ostrów Wielkopolski. Tragiczne w skutkach potrącenie, kierowca trafił do aresztu

37-letnia kobieta, ranna po potrąceniu jej na chodniku przez samochód marki BMW została przetransportowana do ostrowskiego szpitala, gdzie pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarła. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, ale po drodze zgubił tablicę rejestracyjną pojazdu - poinformowała asp. Ewa Golińska-Jurasz.

ZOBACZ: Pasażerowie utknęli koło Nidzicy. Pociąg ruszył po ponad trzech godzinach

Według wstępnych ustaleń, kierowca BMW stracił panowanie nad autem na łuku drogi, po czym zjechał na drogę pieszo–rowerową i potrącił znajdującą się tam kobietę.

Auto zostało znalezione po godzinie w Przygodzicach w powiecie ostrowskim. W samochodzie oprócz 26-letniego kierowcy była także pasażerka w jego wieku. Badanie wykazało po dwa promile alkoholu w ich organizmach.

Oficer prasowa potwierdziła, że oboje zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. Pobrano od nich krew do dalszych badań.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni