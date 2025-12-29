Trump z jasną deklaracją. Dotyczy ewentualnego ataku na Iran

Donald Trump stwierdził, że USA i Izrael odniosły "ogromne zwycięstwo" w atakach na Iran w czerwcu tego roku. Podkreślił, że "zniszczą" ten kraj, jeśli Teheran będzie kontynuował prace w ramach programu rakietowego i jądrowego. Amerykański przywódca złożył taką deklarację podczas spotkania z premierem Izraela Benjamiem Netanjahu w Mar-a-Lago na Florydzie.

Dwóch mężczyzn w garniturach stoi obok siebie, po lewej premier Izraela Benjamin Netanjahu, po prawej były prezydent USA Donald Trump.
Alex Brandon/AP
Donald Trump (z prawej) i Benjamin Netanjahu podczas rozmów na Florydzie

Donald Trump odpowiedział w poniedziałek twierdząco na pytania izraelskiego dziennikarza, czy wesprze ewentualny atak Izraela przeciwko Iranowi, jeśli ten będzie kontynuował prace nad rozwojem rakiet i broni jądrowej.

 

- Jeśli będzie kontynuował prace nad pociskami: tak. Jeśli nad nuklearnymi, to szybko (...), zrobimy to natychmiast - powiedział prezydent USA.

Trump o ewentualnym ataku na Iran. "Będziemy musieli go zmiażdżyć"

- Teraz słyszę, że Iran próbuje się odbudować, a jeśli tak, będziemy musieli go zmiażdżyć. Zmiażdżymy go, zgnieciemy na miazgę - zadeklarował amerykański przywódca.

 

ZOBACZ: Zełenski odpowiada Ławrowowi. Nalot na rezydencję Putina "całkowicie sfabrykowany"

 

Trump oznajmił też, że chce bardzo szybko przejść do drugiej fazy planu pokojowego dla Strefy Gazy, jednak zaznaczył, że najpierw konieczne jest rozbrojenie Hamasu.

Trump otwarty na rozmowy z Teheranem

Jak zauważa serwis sieci telewizyjnej Al Jazeera, amerykańskie media informowały już wcześniej, że Netanjahu podnosi alarm w związku z irańskim programem rakiet balistycznych. W publikacjach podkreślano, że premier Izraela może wykorzystać rozmowy z Trumpem, aby wywrzeć naciski na wznowienie ataków na Iran.

 

ZOBACZ: USA nie wiedzą, co dzieje się z ich bronią dla Izraela. Nowy raport szokuje


NBC News zauważa natomiast, że chociaż kilka miesięcy temu Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na główne irańskie zakłady wzbogacania uranu w ramach wspólnej operacji z Izraelem, Trump zasugerował, że może być otwarty na powrót do rozmów z Teheranem.

 

Adam Gaafar / mjo / polsatnews.pl / PAP / Al Jazeera / NBC News
