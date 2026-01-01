Bułgarski lew jest powiązany z euro od 1999 roku, a kraj uczestniczy w mechanizmie przygotowawczym do strefy euro od 2020 roku. Kurs wymiany określono na poziomie 1,95583 lewa za 1 euro. Mieszkańcy proszeni są o zgromadzenie gotówki, bo do 5 stycznia nie wszystkie bankomaty i terminale będą działać sprawnie.

Na bułgarskich monetach euro znajdzie się 12 gwiazd flagi unijnej oraz wizerunki wybitnych postaci z historii kraju.

Bułgaria wchodzi do strefy euro. Lewy wycofane do końca stycznia

Przed 1 stycznia 2026 roku ceny podawane są zarówno w lewach, jak i euro. Z początkiem nowego roku euro staje się prawnym środkiem płatniczym, jednak możliwość równoległego dokonywania płatności w lewach i euro zostanie utrzymana do końca stycznia. 1 lutego euro stanie się jedyną oficjalną walutą Bułgarii.

Bułgarską walutę można bezpłatnie wymienić na euro w bankach komercyjnych i niektórych urzędach pocztowych w Bułgarii do 30 czerwca 2026 r.

Po tym terminie banki komercyjne i urzędy pocztowe będą nadal oferować tę usługę co najmniej do 31 grudnia 2026 r., ale mogą już pobierać opłatę.

Bułgarzy podzieleni ws. wprowadzenia euro

Bułgarzy są w kwestii przyjęcia euro podzieleni niemal po równo, jednak firmy w większości popierają decyzję - zauważyła agencja Reutera. W ciągu kilku tygodni poprzedzających wprowadzenie euro w Bułgarii zorganizowano liczne protesty przeciwko przyjęciu unijnej waluty.

Niektórzy obawiają się wzrostu cen, zwłaszcza w usługach i handlu detalicznym, co było tendencją obserwowaną w innych krajach przechodzących na euro, m.in. w Chorwacji, która dołączyła do eurolandu jako ostatnia w 2023 roku. Firmy będą też musiały zaktualizować systemy księgowe, systemy wyświetlania cen, umowy itp., co może mieć wpływ na koszty i obciążenie pracą.

Część analityków oceniła, że kampania promująca euro była słaba, a osoby starsze, zwłaszcza na prowincji, będą miały trudności z adaptacją. Hasłem towarzyszącym zmianie waluty jest: "Wspólna przeszłość. Wspólna przyszłość. Wspólna waluta”.

Wśród zalet przyjęcia euro - jak zapowiada Europejski Bank Centralny - jest ułatwienie handlu i obniżenie kosztów transakcji. Znaczna część bułgarskiego eksportu i handlu trafia już do krajów strefy euro, a korzystanie z euro wyeliminuje koszty przewalutowania.

Firmy i rząd mogą też skorzystać na niższych stopach procentowych i silniejszych powiązaniach z europejskimi rynkami kapitałowymi.

Innym pozytywnym aspektem przyjęcia euro jest zwiększenie pewności potencjalnych inwestorów ze względu na stabilność i przewidywalną politykę pieniężną.

