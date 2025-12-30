Sylwester z Polsatem w Toruniu. Poznaj szczegóły imprezy

Impreza odbędzie się w sercu miasta, na Rynku Staromiejskim, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny. To dobra wiadomość dla osób, które chcą przywitać Nowy Rok w muzycznej atmosferze.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2025. Gdzie i kiedy?

31 grudnia 2025 roku Rynek Staromiejski w Toruniu ponownie zamieni się w wielką, wyjątkową scenę. W tym roku ponownie supernowoczesna scena zostanie wkomponowana w baśniowy pejzaż zabytkowych kamienic, których powstanie datuje się nawet na przełom XIII i XIV wieku i które są wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.

To właśnie tam odbędzie się Sylwestrowa Moc Przebojów, transmitowana na żywo w Telewizji Polsat. Oficjalne otwarcie bram dla uczestników zaplanowano na godzinę 17:00. Telewizyjna transmisja koncertu rozpocznie się o 19:45, a zakończy 1 stycznia o godz. 00:30.

W tym roku prowadzącymi będą:

Krzysztof Ibisz

Paulina Sykut-Jeżyna

Ilona Krawczyńska

Adam Zdrójkowski

Olek Sikora

Maciej Rock

Kamil Baleja

Julia Żugaj

Na scenie wystąpi 26 artystów (m.in. Enej, Edyta Górniak, Lady Pank, Golec uOrkiestra, Ania Wyszkoni, Majka Jeżowska, Skolim, Zenek Martyniuk, BIG CYC, Julia Żugaj, Smolasty, Łobuzy i inni). Gwiazdą wieczoru będzie Thomas Anders z Modern Talking & Band.

Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Zgodnie z oficjalnymi informacjami, liczba osób mogących przebywać jednocześnie na terenie imprezy wynosi 10 tysięcy. W związku z tym zaleca się wcześniejsze przybycie, ponieważ po osiągnięciu limitu wejście na Rynek Staromiejski będzie zamknięte.

Występy będzie można oglądać na telebimach zamontowanych na dwóch wieżach oraz oczywiście na antenie Telewizji Polsat.

Wejścia i organizacja terenu. Ważne informacje

Na teren imprezy prowadzić będą trzy główne wejścia:

od ul. Chełmińskiej

od ul. Szerokiej

od ul. Żeglarskiej

Osoby z niepełnosprawnościami będą miały osobne wejście, a także sektor. Wejście zlokalizowane będzie od strony ul. Panny Marii.

W przypadku pytań, problemów lub innych ważnych kwestii organizacyjnych należy kierować się do punktów informacyjnych. Na miejscu będą dostępne również trzy punkty medyczne.

Polsat i Miasto Toruń Sylwestrowa Moc Przebojów 2025 odbędzie się na Rynku Staromiejskim w Toruniu

- Najważniejsze są dla nas kwestie bezpieczeństwa. Analizujemy wszystkie słabe strony, wyciągamy wnioski i budujemy cały schemat postępowania razem z przedstawicielami działów, wydziałów oraz jednostek Urzędu Miasta Torunia, przedstawicieli służb mundurowych, policji, straży miejskiej, ale także straży pożarnej. Mamy też partnerów w Żandarmerii Wojskowej. Są też medycy oraz nasz pracownicy szpitala miejskiego. Wszystko po to, żeby przybywający do Torunia na Sylwestrową Moc Przebojów oraz sami torunianie bawili się dobrze i bezpiecznie - mówił niedawno prezydent Torunia Paweł Gulewski, cytowany przez Torun.pl.

Na terenie imprezy sylwestrowej obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wnoszenia napojów wyskokowych, substancji psychoaktywnych, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów.

Co z dojazdem i komunikacją miejską?

Miasto przygotowało ponad 20 parkingów w różnych lokalizacjach oraz bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w noc sylwestrową. Jak dodatkowo poinformowano, ograniczenia sylwestrowe będą na liniach nr 29, 34 i 40 (od godz. 23:30 zostaną uruchomione pierwsze dodatkowe kursy). Co więcej, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uruchomi kursy pociągów regionalnych - informuje Polsat.pl.

Na terenie miasta będą obowiązywały obostrzenia w ruchu samochodów w rejonie imprezy (planowany koniec godz. 3:00-4:00 1 stycznia 2026 r.).

