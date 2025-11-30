Sylwester last minute może skończyć się koszmarem. Wydano ostrzeżenia

Mechanizm jest prosty: atrakcyjne zdjęcia, niska cena, obietnica "ostatnich wolnych terminów" i presja na szybki przelew. Wiele osób daje się skusić, bo marzy o krótkim urlopie lub sylwestrze w górach. Niestety, jak wynika z policyjnych komunikatów z ostatnich lat, liczba zgłoszeń dotyczących oszustw tego typu pozostaje niezmiennie na wysokim poziomie.

Sylwester 2025. Fala fałszywych ofert. Jak działają oszuści?

Według komunikatów Policji mechanizm działania przestępców jest powtarzalny. Najczęściej kradną fotografie legalnie działających obiektów, tworzą nowe strony WWW lub profile w mediach społecznościowych i podszywają się pod właścicieli. Dane kontaktowe ograniczają zwykle do jednego numeru komórkowego, a po otrzymaniu zaliczki - znikają.

"Zazwyczaj są to nad wyraz atrakcyjne oferty kuszące znakomitą lokalizacją, zaniżoną ceną, zdjęciami wspaniałych apartamentów czy urokliwych domków oraz zapierających dech widoków z ich okien" - podkreśla Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Święta i sylwester. Jak nie dać się nabrać?

Przede wszystkim należy weryfikować dane obiektu: adres, numer telefonu, a jeśli to możliwe - wpis w CEIDG lub numer NIP. Warto porównać zdjęcia z tymi, które pojawiają się w wyszukiwarce obrazów. Oszuści często kopiują fotografie z legalnych stron. Podejrzane są również oferty, które wymagają natychmiastowej wpłaty zaliczki, zwłaszcza gdy cena jest wyjątkowo niska jak na sezon. Warto także zweryfikować kwaterę w gminnej ewidencji. Taki rejestr prowadzi m.in. Urząd Miasta Zakopane.

"To gminna ewidencja obiektów innych niż skategoryzowane hotele czy pensjonaty. Można ją znaleźć na stronie zakopane.pl w zakładce 'Baza noclegowa'. Znajdują się tam wizytówki wszystkich obiektów, których właściciele wyrazili zgodę na publikację" - wyjaśnia Sabina Janik z Urzędu Miasta Zakopane w wypowiedzi dla "Gazety Krakowskiej".

Jak ognia należy unikać ofert dostępnych wyłącznie w prywatnych wiadomościach. Brak opinii, brak umowy lub odmówienie wystawienia faktury czy paragonu oraz komunikacja wyłącznie przez komunikatory powinny zapalić czerwoną lampkę. Policja radzi ponadto, aby dokonywać płatności w sposób pozwalający na ich późniejsze udokumentowanie i wyjaśnienie w razie sporu.

