Do napaści doszło na wodach Zatoki Gwinejskiej - regionu uchodzącego za jeden z najbardziej niebezpiecznych akwenów świata pod względem aktywności pirackiej. Statek, pływający pod portugalską banderą, należy do duńskiej firmy Christiania Gas, zajmującej się handlem gazem.

O porwaniu jego załogi, w tym obywatela Polski, poinformowano na początku grudnia. Jak przekazał wówczas rzecznik MSZ Maciej Wewiór, resort natychmiast uruchomił procedury kryzysowe.

Polak porwany przez piratów. Rzecznik MSZ: Mamy dobrą wiadomość

Informacje o uwolnieniu załogi pojawiły się już w poniedziałek - przekazały je RMF FM i litewska agencja BNS. Według pierwszych doniesień wszyscy marynarze są cali i zdrowi, skontaktowali się już z rodzinami oraz przeszli niezbędne badania medyczne. Zaoferowano im także wsparcie psychologiczne po traumatycznym doświadczeniu.

We wtorek rzecznik MSZ potwierdził w serwisie X, że polski marynarz wrócił już do kraju. "W tym okresie świąteczno-noworocznym mamy bardzo dobrą wiadomość. Polak porwany z pokładu tankowca u wybrzeży Afryki jest już w domu, razem z rodziną" - przekazał Wewiór.

Zatoka Gwinejska od lat stanowi epicentrum piractwa morskiego. Według danych Międzynarodowego Biura Morskiego, tylko w pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 r. na tym obszarze doszło do 15 ataków pirackich. W trakcie tych zdarzeń uprowadzono łącznie 14 członków załóg statków.

Jednym z ostatnich incydentów była próba porwania tankowca zakotwiczonego u brzegów Liberii w październiku. Dwóch uzbrojonych napastników weszło wówczas na pokład, jednak szybka reakcja załogi, która podniosła alarm, zmusiła piratów do ucieczki - zdążyli zabrać jedynie zapasy żywności.

