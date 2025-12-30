Donald Trump potwierdził atak w newralgicznym regionie. Media: Wiemy, kto za tym stoi

Reporterzy CNN ustalili, że celem ataku był "odległy dok na wybrzeżu Wenezueli, który według rządu USA był wykorzystywany przez wenezuelski gang Tren de Aragua do przechowywania narkotyków i przeładowywania ich na łodzie w celu dalszej wysyłki".

Media: To CIA uderzyło w Wenezueli

Źródła telewizji podały, że w chwili ataku z użyciem drona na miejscu nikogo nie było, wobec czego nikt nie odniósł obrażeń.

Wsparcia wywiadowczego dla operacji miały udzielić siły specjalne USA, rozdysponowane przez CIA. Według jednego ze źródeł, na które powołuje się stacja, atak był głównie symboliczny - cel stanowił jeden z wielu portów, skąd narkotyki opuszczają Wenezuelę.

Położone wewnątrz kraju jednostki radarowe nie odnotowały uderzenia, choć był to pierwszy znany atak Stanów Zjednoczonych na terenie Wenezueli.

Donald Trump potwierdził operację USA. "Obszar implementacji"

Prezydent USA Donald Trump poinformował o trafieniu doku w wywiadzie dla nowojorskiego radia WABC. W poniedziałek - podczas konferencji prasowej w swojej rezydencji Mar-a-Lago - potwierdził to ponownie, nie podając żadnych szczegółów.

- Doszło do dużej eksplozji w obszarze doków, gdzie oni ładują swoje łodzie narkotykami - powiedział Trump. - Uderzaliśmy we wszystkie łodzie, a teraz uderzyliśmy na lądzie. To był obszar implementacji (...) I to już nie istnieje - stwierdził.

ZOBACZ: Kolejne napięcia na linii USA-Wenezuela. Trump: Nie wykluczam wojny

Trump w listopadzie poinformował, że autoryzował tajne operacje CIA na terenie Wenezueli, nie wspominając, o jakich operacjach mowa.

Tren de Aragua to jeden z wenezuelskich gangów, które administracja Trumpa oficjalnie uznała za organizację terrorystyczną. Jeszcze w swojej kampanii wyborczej amerykański lider twierdził, że gang ten przejmuje całe osiedla m.in. w Aurorze na przedmieściach Denver.

Kontynuacja serii ataków na morzu. USA trafiły kolejną łódź

W poniedziałek potwierdzono, że USA przeprowadziły także kolejny atak na łódź należącą do osób podejrzanych o przemyt narkotyków drogą morską.

"29 grudnia, na polecenie (szefa Pentagonu) Pete'a Hegsetha, Połączona Grupa Zadaniowa Southern Spear przeprowadziła śmiercionośny atak kinetyczny na statek należący do organizacji terrorystycznych na wodach międzynarodowych" - przekazało dowództwo w komunikacie na platformie X. "Wywiad potwierdził, że statek przepływał znanymi szlakami przemytu narkotyków na wschodnim Pacyfiku i był zaangażowany w operacje przemytnicze" - dodano.

ZOBACZ: Rozmowa Trump-Nawrocki. Minister ujawnił szczegóły

W wyniku ataku zginęły dwie osoby. Nie wiadomo, czy byli to wszyscy pasażerowie łodzi.

Był to 30. taki atak przeciwko łodziom podejrzanych przemytników na Pacyfiku i Morzu Karaibskim. Łącznie w ich wyniku zginęło dotąd co najmniej 107 osób.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni