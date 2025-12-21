Od 1 stycznia 2026 r. urzędy mają obowiązek korzystać z e-Doręczeń.

Obywatele i firmy z Adresem do Doręczeń Elektronicznych (ADE) będą otrzymywać pisma online.

Osoby bez dostępu do internetu nie zostaną wykluczone.

Urzędy i wiele instytucji publicznych mają obowiązek korzystać z adresów doręczeń elektronicznych, co ma przyspieszyć i usprawnić kontakt między administracją a obywatelami. Ta cyfrowa transformacja zwiększy bezpieczeństwo przesyłek i zmniejszy zależność od tradycyjnej poczty.

e-Doręczenia zastępują papierowe awizo

Nowy system e-Doręczeń to odpowiednik tradycyjnego listu poleconego, takiego, który dotychczas musiał zostać doręczony za pokwitowaniem lub odebrany osobiście z poczty. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, od 1 stycznia 2026 r. urzędy, samorządy czy ZUS, są zobowiązane do wysyłania dokumentów przede wszystkim drogą elektroniczną na specjalne konta doręczeń.

Oznacza to, że informacje o decyzjach, postanowieniach czy wezwaniach do urzędu mogą bezpośrednio trafiać do skrzynki elektronicznej odbiorcy. Elektroniczna korespondencja ma taką samą moc prawną jak tradycyjna, a potwierdzenie odbioru jest równie wiążące.

Co się zmieni dla obywateli i firm?

Wprowadzenie e-Doręczeń oznacza koniec odbierania papierowych listów poleconych z urzędu pocztowego i czekanie na listonosza. Osoby, które założą Adres do Doręczeń Elektronicznych (ADE), mają otrzymywać oficjalną korespondencję niemal natychmiast po jej wysłaniu. System działa w trybie 24/7 i jest dostępny przez internet, co ułatwi szybki dostęp do dokumentów bez wychodzenia z domu.

Firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą również mają obowiązek dostosować się do nowych zasad - przedsiębiorcy zarejestrowani przed 1 stycznia 2025 r. muszą mieć ADE już od kwietnia 2025 r.

Co z osobami bez dostępu do sieci?

Reforma e-Doręczeń nie wyklucza osób, które nie korzystają z internetu - nadal będą mogły odbierać pisma w tradycyjnej formie papierowej. W takich przypadkach administracja zastosuje tzw. doręczenia hybrydowe, urząd będzie wysyłał dokumenty w formie elektronicznej, a operator pocztowy dostarczy je w formie listu. Dzięki temu brak dostępu do sieci nie pozbawi nikogo prawa do kontaktu z urzędem ani ochrony prawnej.

red. / polsatnews.pl