Według rozmówców ukraińskiego Radia NV Wałerij Załużny planuje opuścić urząd ambasadora w Wielkiej Brytanii na początku stycznia. Redakcja powołuje się na cztery niezależne źródła w kręgach politycznych i dyplomatycznych.

Informatorzy dodają, że Załużny poinformował prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o swoich planach kilka tygodni temu. Do rozmowy miało dojść podczas pobytu generała w Kijowie. Co więcej, miały one mieć charakter negocjacji, podczas których Załużnemu proponowano różne stanowiska: od premiera po szefa kancelarii prezydenta Ukrainy.

Jednak Załużny nie wykazał wtedy zainteresowania żadną z propozycji. W listopadzie w rozmowie z Interią dr Jakub Olchowski z Instytutu Europy Środkowej wskazywał, że generał jest "solą w oku" administracji prezydenta Zełenskiego.

Generał Załużny chce wrócić. Jest możliwy termin

Radio NV dodaje, że Załużny miał też rozważać stanowisko ambasadora Ukrainy w USA lub powrót do roli głównodowodzącego ukraińskiej armii. Na razie jednak żadne decyzje nie zapadły. Informatorzy redakcji stwierdzają ponadto, że obecnie nie ma mowy o zmianie ukraińskiego przedstawiciela w Stanach Zjednoczonych.

"Załużny prawdopodobnie będzie chciał wrócić do Kijowa, może to ogłosić już 4-5 stycznia, jeśli nic nie wpłynie na jego decyzję" - twierdzi jeden z rozmówców Radia NV.

Konkurent Zełenskiego. "Być może przyszłość Ukrainy"

Załużny szefował ukraińskiej armii do lutego 2024. Następnie, w maju, został ambasadorem w Londynie. Generał ostatni sondaż firmy SOCIS dla "Ukraińskiej Prawdy" z 24 grudnia wskazuje, że gdyby wybory prezydenckie w Ukrainie odbyły się w najbliższym czasie, do drugiej tury weszliby Załużny i Zełenski, po czym generał zdeklasowałby rywala w drugiej turze.

- Myślę, że teraz to jedna z najważniejszych postaci Ukrainy i być może przyszłość Ukrainy - komentował w rozmowie z Interią dr Jakub Olchowski.

