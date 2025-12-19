- Wizyta pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jest na pewno dobra informacją dla Polski, dla Kijowa, dla całego regionu. Jest to natomiast zła informacja dla Moskwy i Federacji Rosyjskiej. Ta wizyta jest dowodem, iż w kwestiach strategicznych i bezpieczeństwa Polska, Ukraina i kraje demokratyczne są razem - mówił na wspólnej konferencji prasowej Karol Nawrocki.

- Mamy też świadomość, że zagrożenie rosyjskie nie zaczęło się od wybuchu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w roku 2022. My w POlsce pamiętamy Grozny, pamiętamy Gruzję, pamiętamy słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Rosja swoimi działaniami burzy porządek międzynarodowy, łamie zasady prawda międzynarodowego i wpływa na destabilizację systemów politycznych od wielu lat - dodał prezydent RP.

Karol Nawrocki zwrócił uwagę na działania hybrydowe prowadzone przez Rosję na terenie Polski i całej Europy. Podkreślił także, iż popiera nakładanie sankcji na Rosję oraz będzie wspierał przekazanie zamrożonych rosyjskich aktywów Ukrainie. Zapowiedział, że sąsiad Polski otrzyma wsparcie logistyczne podkreślając znaczenie hubu transportowego w Jasionce, przez który przechodzi ok. 90 proc. wsparcia dla Ukrainy.

- Mamy świadomość, i odnoszą takie wrażenie Polacy, co widać w sondażach, że nasz wysiłek po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji nie spotkały się z należytym docenieniem i zrozumieniem. To też było tematem naszej rozmowy z prezydentem Zełenskim. Przekazałem to w twardej i uczciwej ale i dżentelmeńskiej rozmowie. Wiemy, że władze w Kijowie mają dzisiaj instrumenty by te emocje i ten trend odrzucić - dodał Nawrocki.

Wołodymyr Zełenski w Polsce. Spotka się z najważniejszymi osobami w państwie

To pierwsza wizyta Wołodymyra Zełenskiego od czasu zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej ukraiński przywódca kilkukrotnie spotykał się z polskimi politykami m.in. Andrzejem Dudą, Mateuszem Morawieckim i Donaldem Tuskiem. Prezydent Ukrainy przyleciał do Polski w czwartek wieczorem.

Oficjalna część spotkania rozpoczęła się natomiast w piątek. Najpierw prezydenci Polski i Ukrainy odbyli rozmowę w "cztery oczy", a następnie odbyły się rozmowy między delegacjami obydwu państw. Głównymi tematami rozmów były bezpieczeństwo, współpraca gospodarcza oraz trwająca wojna w Ukrainie oraz możliwości jej pokojowego rozwiązania.

Następnie planowane jest spotkanie z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, którego towarzyszyć będzie wicemarszałek Monika Wielichowska oraz szef komisji spraw zagranicznych Paweł Kowal. Około godz. 14 Zełenski odwiedzi Senat, gdzie spotka się z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską.

