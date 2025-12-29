Świat przygotowuje się na historyczne zjawisko. W przyszłym roku "próba generalna"
Już za dwa lata Ziemię czeka jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych XXI wieku. 2 sierpnia 2027 roku dojdzie do całkowitego zaćmienia Słońca, które w niektórych miejscach potrwa… ponad 6 minut! To rzadkość nawet w skali stulecia i wydarzenie, na które szykują się zarówno naukowcy, jak i miliony obserwatorów.
Eksperci nie mają wątpliwości: zapowiada się jedno z najdłuższych i najlepiej widocznych zaćmień w historii współczesnej astronomii.
Zapadnie ciemność w środku dnia
Z dostępnych prognoz wynika, że pas całkowitego zaćmienia Słońca przebiegać będzie przez znaczną część południowej Europy, Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu. Czas trwania zjawiska będzie się wyraźnie różnił w zależności od miejsca:
- Hiszpania - od niespełna 3 minut do ponad 4,5 minuty, w zależności od miasta
- Gibraltar - około 4 minut i 20 sekund
- Maroko - niemal 5 minut całkowitej ciemności
- Algieria - nieco ponad 5 minut
- Tunezja - do około 5 minut i 40 sekund
- Libia - ponad 6 minut
- Egipt - od około 5,5 minuty do ponad 6 minut,
- Arabia Saudyjska - od nieco ponad 5 minut do niemal 6 minut
- Jemen - około 2 minut
- Somalia - blisko 4 minuty
Wśród miast, które znajdą się bezpośrednio pod cieniem Księżyca, są m.in. Kadyks, Gibraltar, Tanger, Bengazi, Luksor i Dżudda. To właśnie w okolicach Luksoru w Egipcie zaćmienie osiągnie maksymalną długość: 6 minut i 22 sekundy, co czyni je drugim najdłuższym całkowitym zaćmieniem Słońca w XXI wieku. Dłuższe było jedynie to z 2009 roku (6 minut i prawie 39 sekund).
Naukowcy czekają na wyjątkowe zjawisko
Dla ludzi to niesamowite widowisko, zaś dla badaczy - cenna okazja do badań. Do całkowitego zaćmienia dojdzie dlatego, że Księżyc znajdzie się dokładnie pomiędzy Ziemią a Słońcem, a jednocześnie będzie wyjątkowo blisko naszej planety, czyli w tzw. perygeum.
W takiej konfiguracji Księżyc całkowicie zakryje tarczę Słońca, odsłaniając jego koronę. To właśnie wtedy naukowcy mogą zobaczyć procesy, które na co dzień pozostają niewidoczne, a które wpływają m.in. na pogodę kosmiczną i sposób, w jaki Słońce oddziałuje na ziemskie pole magnetyczne.
Ciekawostka: według informacji podanych przez NASA, najstarsze znane odnotowane zaćmienie mogło mieć miejsce 30 listopada 3340 roku p.n.e. Ślady tego wydarzenia badacze wiążą z petroglifami odkrytymi w megalitycznym kompleksie Loughcrew w hrabstwie Meath w Irlandii.
Próba generalna już w 2026 roku
Zanim dojdzie do spektakularnego zaćmienia zaplanowanego na 2027 rok, niebo zafunduje obserwatorom "próbę generalną". 12 sierpnia 2026 roku Księżyc również całkowicie przysłoni tarczę Słońca, ale to zjawisko będzie miało nieco skromniejszy zasięg i krótszy czas trwania (około 2 minuty).
Pas całkowitego zaćmienia rozpocznie się na dalekiej północy, w rejonach arktycznych Rosji, a następnie przetnie Grenlandię i Islandię, aby dalej przesunąć się nad północnym Atlantykiem. W Europie pełne zaćmienie będzie widoczne jedynie na ograniczonym obszarze Hiszpanii oraz fragmentach Portugalii, natomiast na pozostałej części kontynentu zjawisko przyjmie formę zaćmienia częściowego.
Czy całkowite zaćmienie będzie widoczne w Polsce?
Niestety nie. Zarówno zaćmienie z 12 sierpnia 2026 roku, jak i to zapowiedziane na 2 sierpnia 2027 roku, będzie w Polsce widoczne jedynie w formie zaćmienia częściowego. Dla wielu miłośników astronomii nie musi to jednak oznaczać rozczarowania. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaplanować podróż do regionów, w których Księżyc całkowicie zasłoni tarczę Słońca.
Bezpieczeństwo wzroku to podstawa
Nie wolno patrzeć na Słońce bez odpowiedniej ochrony. Na wszystkich pozostałych etapach zjawiska (zarówno przed, jak i po fazie całkowitej) konieczne jest używanie specjalnych okularów, które spełniają normy ISO 12312-2. NASA dodatkowo przestrzega przed używaniem sprzętu bez właściwych zabezpieczeń:
"Nie należy obserwować Słońca przez obiektyw aparatu, teleskop, lornetkę ani inne urządzenia optyczne, nawet mając na sobie okulary do obserwacji zaćmień. Skupione promienie słoneczne mogą uszkodzić filtr i doprowadzić do poważnych obrażeń wzroku" - możemy przeczytać na oficjalnej stronie.
