Einstein się nie mylił. Naukowcy po 100 latach potwierdzili jego teorię
Naukowcom udało się zaobserwować we wszechświecie zjawisko, które zostało przewidziane ponad sto lat temu przez Alberta Einsteina. Specjaliści potwierdzili tym samym prawdziwość twierdzenia wynikającego ze słynnej teorii względności.
Międzynarodowy zespół badaczy kierowany przez Narodowe Obserwatoria Astronomiczne Chińskiej Akademii Nauk zaobserwował zjawisko, w którym gwiazda została rozerwana przez supermasywną czarną dziurę. Wokół dziury utworzył się wirujący dysk, złożony z pozostałości po gwieździe. Z powstałego obiektu wystrzeliły potężne strumienie materii poruszające się z prędkością bliską prędkości światła.
Dzięki rytmicznym zmianom sygnałów rentgenowskich i radiowych pochodzących z tego zdarzenia, zespół badaczy zaobserwował, że dysk i dżet (skupiony strumień materii wyrzucany z obiektów kosmicznych) drgały jednocześnie, powtarzając się co 20 dni.
Pierwsza taka obserwacja. Potwierdza to, co mówił Einstein
Efekt ten został po raz pierwszy przewidziany przez Alberta Einsteina w 1913 r., a pięć lat później austriaccy uczeni Josef Lense i Hans Thirring zdefiniowali go matematycznie. Obserwacja naukowców potwierdza założenia ogólnej teorii względności.
- To prawdziwy dar dla fizyków, ponieważ potwierdzamy przewidywania sprzed ponad wieku. Co więcej, te obserwacje mówią nam więcej o naturze TDE (Zjawiska Rozerwania Pyłowego - red.), kiedy gwiazda zostaje rozerwana przez ogromne siły grawitacyjne wywierane przez czarną dziurę - powiedział dr Cosimo Inserra, wykładowca z brytyjskiego Uniwersytetu w Cardiff i jeden ze członków międzynarodowego zespołu naukowego.
- Widzimy, jak masywny, wirujący obiekt – w tym przypadku czarna dziura – generuje pole, które wpływa na ruch gwiazd i innych pobliskich obiektów kosmicznych. To dla nas przypomnienie, zwłaszcza w okresie świątecznym, gdy z zachwytem wpatrujemy się w nocne niebo, że mamy w zasięgu ręki możliwość rozpoznawania coraz bardziej niezwykłych obiektów (...) jakie stworzyła natura - podsumował dr Inserra.
Wyniki badania zostały opublikowane 10 grudnia w czasopiśmie naukowym "Science Advances".
