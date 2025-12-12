Międzynarodowy zespół badaczy kierowany przez Narodowe Obserwatoria Astronomiczne Chińskiej Akademii Nauk zaobserwował zjawisko, w którym gwiazda została rozerwana przez supermasywną czarną dziurę. Wokół dziury utworzył się wirujący dysk, złożony z pozostałości po gwieździe. Z powstałego obiektu wystrzeliły potężne strumienie materii poruszające się z prędkością bliską prędkości światła.

Dzięki rytmicznym zmianom sygnałów rentgenowskich i radiowych pochodzących z tego zdarzenia, zespół badaczy zaobserwował, że dysk i dżet (skupiony strumień materii wyrzucany z obiektów kosmicznych) drgały jednocześnie, powtarzając się co 20 dni.

Pierwsza taka obserwacja. Potwierdza to, co mówił Einstein

Efekt ten został po raz pierwszy przewidziany przez Alberta Einsteina w 1913 r., a pięć lat później austriaccy uczeni Josef Lense i Hans Thirring zdefiniowali go matematycznie. Obserwacja naukowców potwierdza założenia ogólnej teorii względności.

- To prawdziwy dar dla fizyków, ponieważ potwierdzamy przewidywania sprzed ponad wieku. Co więcej, te obserwacje mówią nam więcej o naturze TDE (Zjawiska Rozerwania Pyłowego - red.), kiedy gwiazda zostaje rozerwana przez ogromne siły grawitacyjne wywierane przez czarną dziurę - powiedział dr Cosimo Inserra, wykładowca z brytyjskiego Uniwersytetu w Cardiff i jeden ze członków międzynarodowego zespołu naukowego.

- Widzimy, jak masywny, wirujący obiekt – w tym przypadku czarna dziura – generuje pole, które wpływa na ruch gwiazd i innych pobliskich obiektów kosmicznych. To dla nas przypomnienie, zwłaszcza w okresie świątecznym, gdy z zachwytem wpatrujemy się w nocne niebo, że mamy w zasięgu ręki możliwość rozpoznawania coraz bardziej niezwykłych obiektów (...) jakie stworzyła natura - podsumował dr Inserra.

Wyniki badania zostały opublikowane 10 grudnia w czasopiśmie naukowym "Science Advances".

