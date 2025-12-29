Spłonął dom spokojnej starości. Tragedia w azjatyckim kraju

Trwa identyfikacja ofiar pożaru w indonezyjskim domu spokojnej starości. Jak informuje portal Metro TV News, policja apeluje do rodzin osób, które przebywały w ośrodku, o pomoc w ustaleniu tożsamości zmarłych.

ZOBACZ: Katastrofa kolejowa w Meksyku. Wiele ofiar wykolejenia pociągu transoceanicznego

Szef lokalnej policji przekazał, że do pożaru doszło w niedzielę późnym wieczorem i został on ugaszony po ponad dwóch godzinach. Według informacji przekazanych przez agencję Reutera, podczas pożaru w kompleksie przebywało około 30 osób. - Piętnaście ofiar spłonęło, a ciało jednej ofiary pozostało nienaruszone - przekazał rzecznik policji Północnego Sulawesi, cytowany przez AP.

Indonezja. Pożar w domu spokojnej starości. 16 osób nie żyje, są ranni

Dzięki interwencji funkcjonariuszy straży pożarnej i policji piętnastu rannych zostało ewakuowanych do szpitali. Trzech z nich zostało poważnie oparzonych. Na amatorskich nagraniach, opublikowanych w mediach społecznościowych, widać, jak ogień stopniowo obejmuje budynek, a wokół unosi się coraz bardziej gęsty dym.

Przyczyna tragicznego zdarzenia będzie ustalana w śledztwie. Według wstępnych doniesień przekazywanych przez media, była nią awaria instalacji elektrycznej, do której doszło w kuchni na piętrze. - Kilku świadków wskazuje na kuchnię jako źródło pożaru, ale wciąż badamy wszystkie możliwości - mówił lokalny sekretarz Steaven Dandel, cytowany przez Jakarta Globe.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni