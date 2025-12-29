Agencja Reutera, powołując się na miejscowe służby, przekazała, że ​​w pociągu, który wykoleił się w pobliżu miasta Nizanda, znajdowało się dziewięciu członków załogi i 241 pasażerów.

139 osób nie odniosło obrażeń, a 98 zostało poszkodowanych - w tym 36, które musiały otrzymać pomoc medyczną. Prezydent Claudia Sheinbaum poinformowała w serwisie X, że pięć osób rannych jest w stanie krytycznym.

Tragedia w Meksyku. Prezydent składa kondolencje rodzinom ofiar

Liderka kraju dodała, iż na miejsce zdarzenia wysłano wysokich rangą urzędników, aby pomóc rodzinom ofiar. Gubernator Oaxaca Salomon Jara Cruz złożył kondolencje rodzinom ofiar katastrofy i poinformował, że władze stanowe współpracują z agencjami federalnymi, aby udzielić niezbędnej pomocy poszkodowanym.

Natomiast Prokuratura Generalna Meksyku wszczęła dochodzenie w celu ustalenia przyczyn tragedii - poinformowała prokurator generalna Ernestina Godoy Ramos za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Katastrofa kolejowa w Meksyku. Połączenie funkcjonowało dwa lata

Pociąg Interoceaniczny, zainaugurowany w 2023 roku przez byłego prezydenta Andrésa Manuela Lopeza Obradora, jest częścią szerszego projektu "Korytarza Interoceanicznego". Inicjatywa ta miała na celu modernizację połączenia kolejowego przez Przesmyk Tehuantepec, łączącego meksykański port Salina Cruz na Pacyfiku z Coatzacoalcos nad Zatoką Meksykańską.

Rząd Meksyku dążył do przekształcenia przesmyku w strategiczny korytarz handlowy, rozbudowując porty, linie kolejowe i infrastrukturę przemysłową w celu stworzenia trasy, która mogłaby konkurować z Kanałem Panamskim.

Usługi kolejowe są również częścią szerszego programu rozwoju kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego w południowym Meksyku oraz stymulowania rozwoju gospodarczego regionu.

