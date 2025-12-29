Chociaż miejsc, w których odbędą się protesty, cały czas przybywa, organizatorzy zapewniają, że nie w każdym przypadku będzie to oznaczało blokowanie dróg.

Protesty rolników ws. Mercosur. Jest mapa

- W wielu przypadkach będą tylko i wyłącznie ustawiać się przy głównych drogach swojego regionu - przekazał w rozmowie z RMF FM Krzysztof Olejnik z Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników.

Rolnicy twierdzą się, że planowana umowa handlowa UE-Mercosur to "bezpośrednie zagrożenie dla polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego".

ZOBACZ: Media: Umowa z Mercosur odroczona. Włochy postawiły żądania

Obawiają się, że po wejściu umowy w życie, nastąpi zalew rynku tanią żywnością z krajów spoza UE produkowaną w niższych standardach, co w połączeniu z "brakiem realnej ochrony rolników", doprowadzi do upadku wielu rodzinnych gospodarstw.

"To nie jest protest 'dla zasady'. To walka o naszą pracę, ziemię i przyszłość polskiej wsi. Bez rolnika nie ma żywności, a bez żywności nie ma bezpieczeństwa" - podkreślają organizatorzy protestów.

Negocjacje w Brukseli ws. umowy z Mercosur

Od kilku miesięcy w Brukseli trwa dyskusja dotycząca umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia i Urugwaj). Umowa ma ustanowić preferencje celne dla niektórych produktów rolnych z tych państw, takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol. W zamian rynki tych krajów otworzą się na europejski przemysł.

Umowa miała być podpisana w grudniu 2025 r., obecnie mowa jest o styczniu 2026 r. W połowie grudnia przez Brukselę przetaczały się manifestacje rolników z różnych krajów Europy, w tym z Polski, Włoch i Francji. Farmerzy protestowali m.in. przeciwko umowie w obawie, że wprowadzenie preferencyjnych ceł na niektóre produkty rolne z Mercosuru uderzy w nich.

ZOBACZ: Protesty rolników przeciwko umowie z Mercosur. W Brukseli doszło do starć z policją

W ubiegły poniedziałek unijni ambasadorowie zdecydowali, że decyzja ws. klauzul ochronnych dla rolników w umowie handlowej z Mercosurem, pierwotnie planowana na ten dzień, zostanie przełożona na styczeń 2026 r. Według medialnych doniesień UE planuje podpisać porozumienie handlowe z blokiem krajów południowoamerykańskich 12 stycznia.

Wcześniej, tuż po szczycie UE w Brukseli, premier Donald Tusk powiedział dziennikarzom, że Polska podtrzyma negatywne stanowisko wobec umowy. Dodał, że przesunięcie podpisania porozumienia na styczeń da Komisji Europejskiej czas na opracowanie dodatkowych zabezpieczeń.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni