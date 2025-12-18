Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen miała udać się w sobotę do Brazylii, gdzie planowane było podpisanie umowy z Mercosur. W piątek serwis Politico przekazał, że do podróży szefowej KE jednak nie dojdzie.

"Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała podczas szczytu przywódców UE, że umowa handlowa z Mercosurem nie zostanie podpisana zgodnie z planem w sobotę, a zamiast tego poczeka do przyszłego miesiąca" - czytamy.

Doniesienia potwierdziła europoseł PiS Beata Szydło. "Ursula von der Leyen musi odwołać lot do Ameryki Południowej. Umowa z Mercosur nie będzie zatwierdzona na obecnym spotkaniu Rady Europejskiej. Jednak próby przepchnięcia tej szkodliwej umowy będą kontynuowane. Opór musi trwać" - napisała na platformie X była premier.

W czwartek na ulicach Brukseli pojawiło się około 10 tys. rolników z całej Europy, którzy protestowali przeciwko unijnej polityce rolnej i planowanemu zawarciu porozumienia z Mercosur.

Premier Włoch Giorgia Meloni zażądała odroczenia zawarcia umowy, do czasu osiągnięcia porozumienia z rolnikami.

Umowa UE-Mercosur. Francja i Polska sceptyczne

W środę wynegocjowano ostateczny kształt klauzuli ochronnej do umowy handlowej UE z blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur. We wtorek klauzulę ochronną przyjął Parlament Europejski.

Izba uchwaliła, że procedura mająca chronić rodzimych producentów rolnych, mogąca prowadzić do zamknięcia jednego rynku lub całej UE na import z Mercosuru, będzie uruchamiana, gdy ceny produktów wrażliwych w UE spadną o 5 proc. - a nie o 10 proc., jak pierwotnie proponowała Komisja Europejska.

Tymczasem w środę w negocjacjach nad ostatecznym kształtem klauzuli europarlament poszedł na kompromis z duńską prezydencją reprezentującą państwa członkowskie i ostateczny próg został ustalony na 8 proc.

ZOBACZ: Protesty rolników przeciwko umowie z Mercosur. W Brukseli doszło do starć z policją

Umowa handlowa z Mercosurem ma wprowadzić preferencje celne dla eksporterów takich produktów, jak wołowina, drób, nabiał, cukier czy etanol z czterech krajów Ameryki Południowej: Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju. W zamian rynki tych krajów otworzą się na europejski przemysł.

Francja, a także Polska, są najbardziej krytyczne wobec umowy, ale by ją zablokować, potrzebne są cztery kraje, tzw. mniejszość blokująca.

Prezydent Francji powiedział w czwartek w Brukseli, że w ocenie jego kraju umowa handlowa UE z blokiem Mercosur nie może zostać podpisana. Powtórzył, że Francja będzie się sprzeciwiać, gdyby powstała chęć przeforsowania umowy.

Włosi mają zastrzeżenia

Włochy są jednym z krajów zgłaszających zastrzeżenia do umowy z Mercosur. W środę premier Giorgia Meloni podkreślała, że mówienie o możliwości podpisania umowy w najbliższych dniach jest przedwczesne.

W wydanym w czwartek oświadczeniu wyjaśniła, że "włoski rząd jest gotowy do podpisania umowy, gdy tylko rolnicy otrzymają niezbędne odpowiedzi, które zależą od decyzji Komisji Europejskiej i mogą zostać szybko wypracowane".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni