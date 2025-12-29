Podpisany przez Władimira Putina dokument numer 998 nosi tytuł "O poborze obywateli Federacji Rosyjskiej do służby wojskowej w 2026 roku oraz o zwolnieniu ze służby wojskowej obywateli odbywających służbę wojskową w drodze poboru". Opublikowano go na oficjalnej rządowej stronie internetowej poświęconej rosyjskim aktom prawnym.

Nowe pobory w Rosji. Putin podpisał dokument

Dekret Putina precyzuje, że pobór dotyczy obywateli w wieku od 18 do 30 lat, którzy obecnie nie znajdują się w rezerwie. W dokumencie stwierdzono, że w 2026 r. do armii rosyjskiej zostanie powołanych 261 tys. osób.

Wcześniej minister obrony Rosji Andriej Biełousow ogłosił, że liczba specjalności wojskowych dla poborowych wzrośnie w przyszłym roku do 30. Według niego, do 2025 roku Rosja wyszkoli ponad 27 tys. poborowych w 20 kategoriach.

Przewidziano też osiem nowych specjalności, takich jak operatorzy bezzałogowych statków powietrznych i robotyki naziemnej.

Rosyjski resort obrony informował ponadto, że ponad 550 tys. obywateli otrzymało odroczenie służby wojskowej bez konieczności osobistego stawiennictwa w komisariatach wojskowych. Stało się to możliwe dzięki uruchomieniu jednolitego rejestru.

