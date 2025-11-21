Plan pokojowy dla Ukrainy. Władimir Putin reaguje i grozi władzom w Kijowie

Świat

28-punkotwy plan dla Ukrainy mógłby stać się podstawą ostatecznego porozumienia pokojowego - stwierdził Władimir Putin. Kremlowski przywódca podkreślił, że tekst dokumentu dotarł do Moskwy, ale nie był omawiany z Rosją.

Władimir Putin w mundurze wojskowym siedzi przy biurku i pisze, na niebieskim tle z rosyjskimi napisami.
Kremlin
Prezydent Rosji Władimir Putin podczas spotkania

Temat planu pokojowego zaproponowanego Ukrainie przez Stany Zjednoczone pojawił się w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Władimir Putin stwierdził, że tekst dotarł do Moskwy "za pośrednictwem istniejących kanałów komunikacji z administracją amerykańską".

 

- 28-punkotwy plan dla Ukrainy mógłby stać się podstawą ostatecznego porozumienia pokojowego - stwierdził, jednocześnie ostrzegając władze w Ukrainie przed odrzuceniem proponowanych rozwiązań.

 

- Jeśli Kijów nie chce dyskutować o propozycjach Trumpa, to zarówno on, jak i Europejczycy muszą zrozumieć, że wydarzenia takie jak te w Kupiańsku nieuchronnie się powtórzą - ogłosił.

Putin: Plan Trumpa może być podstawą do pokoju

Przywódca Rosji podkreślił, iż po rozmowach na Alasce obserwuje po stronie amerykańskiej "stagnację", która, jego zdaniem, spowodowana jest odrzuceniem przez Ukrainę planu pokojowego Donalda Trumpa.

 

- Plan nie został szczegółowo omówiony. Domyślam się dlaczego: administracja USA nie uzyskała dotychczas zgody Ukrainy. Ukraina jest temu przeciwna - powiedział.

Plan pokojowy Trumpa. 28 punktów, które ma zakończyć wojnę

Tzw. "plan pokojowy" składający się z 28 punktów, mający na celu zakończenie wojny. Zgodnie z dokumentem, wszystkie terytoria Ukrainy okupowane przez Rosję powinny pozostać częścią Federacji Rosyjskiej.

 

Jednocześnie Ukraina jest zobowiązana do wycofania się z części obwodu donieckiego, której Rosjanie nie zdołali zdobyć siłą militarną. Plan zakłada również znaczną redukcję liczebności Sił Zbrojnych Ukrainy oraz rezygnację z niektórych rodzajów broni, w szczególności dalekiego zasięgu.

 

Ukraina będzie również zmuszona zrezygnować z perspektywy członkostwa w NATO. Ta odmowa musi zostać zapisana w Konstytucji.

 

Marcin Jan Orłowski / polsatnews.pl
ROSJAŚWIATWŁADIMIR PUTINWOJNA W UKRAINIE

