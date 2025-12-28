Zagrożenie lawinowe w Tatrach. TOPR ostrzega turystów

Szczególnym problemem są tzw. deski śnieżne tworzone przez wiatr, głównie pod skalnymi ścianami, w żlebach i depresjach terenu. Dodatkowo świeży śnieg osiada na starej, twardej warstwie, co sprzyja niestabilności pokrywy.

Drugi stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana, jednak na niektórych stromych stokach jej stabilność jest umiarkowana. Wyzwolenie lawiny jest możliwe przede wszystkim przy dużym obciążeniu dodatkowym. Samoistne zejście bardzo dużych lawin jest mało prawdopodobne.

TOPR podkreśla, że poruszanie się w górach wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego, właściwego wyboru trasy oraz zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa na wszystkich stromych stokach.

Temperatura odczuwalna -22 st. C

Na Kasprowym Wierchu panują bardzo trudne warunki atmosferyczne. Temperatura spada do około minus 12 stopni Celsjusza, jednak silny wiatr powoduje, że temperatura odczuwalna to około 22 st. mrozu. W partiach szczytowych wiatr osiąga w porywach do 50 km na godzinę.

Na tatrzańskich szlakach w wielu miejscach jest bardzo ślisko. Dodatkowym utrudnieniem są silne podmuchy wiatru, szczególnie na graniach. Niski pułap chmur ogranicza widzialność i zwiększa ryzyko pobłądzeń.

Poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga doświadczenia oraz posiadania odpowiedniego sprzętu zimowego, w tym raków, czekana, kasku oraz lawinowego ABC, a także umiejętności posługiwania się nim.

