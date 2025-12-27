Grupa Polaków zaalarmowała słowackich ratowników z Horskiej Zachrannej Służby (HZS). Na miejsce skierowano śmigłowiec z ratownikami na pokładzie, którzy następnie desantowali się w pobliżu poszkodowanego turysty z Węgier.

Jak ustalili ratownicy, mężczyzna zszedł ze znakowanego szlaku objętego obecnie sezonowym zamknięciem i znalazł się w trudnym, eksponowanym terenie.

21-latek nie posiadał odpowiedniego sprzętu alpinistycznego i utknął na skalnym filarze.

Akcja w słowackich Tatrach. 21-latek ewakuowany śmigłowcem

Najpierw z pomocą przyszedł mu inny wspinacz, który sprowadził go z filara, jednak w zimowych warunkach nie był w stanie kontynuować dalszej asekuracji turysty.

Węgier został ostatecznie ewakuowany z użyciem technik lotniczych - na podwieszeniu pod śmigłowcem. Po międzylądowaniu nad Szczyrbskim Jeziorem, poszkodowany został wciągnięty na pokład maszyny.

Dalej ratownicy HZS przetransportowali go na dół do Starego Smokowca. Mężczyzna nie odniósł obrażeń.

