Tragiczny finał świąt Bożego Narodzenia we włoskiej Pietracatelli w prowincji Campobasso opisuje włoska agencja informacyjna Ansa. Dramat rozpoczął się wkrótce po tym, jak czteroosobowa rodzina spożyła wigilijny posiłek. Z powodu złego samopoczucia 50-letnia kobieta i jej 15-letnia córka trafiły na ostry dyżur.

U obu stwierdzono zatrucie pokarmowe, w przypadku nastoletniej pacjentki zdiagnozowano również zapalenie żołądka i jelit. Pacjentki zostały wypisane ze szpitala, jednak niedługo później z powodu dokuczliwych dolegliwości trafiły do niego ponownie.

Śmiertelne zatrucie pokarmowe podczas wigilijnej wieczerzy. Nie żyją dwie kobiety

W sobotę po południu kondycja 15-latki uległa diametralnemu pogorszeniu. Dziewczynka zmarła kolejnej nocy. W niedzielę natomiast odeszła jej matka, której stan już wcześniej określany był jako ciężki.

W lokalnym szpitalu przebywa wciąż 55-letni mężczyzna - ojciec i mąż zmarłych kobiet, który trafił na oddział z łagodniejszymi objawami. Wkrótce najprawdopodobniej zostanie przetransportowany do placówki medycznej w Rzymie. Jego 18-letnia córka, która również uczestniczyła w wigilijnej wieczerzy, nie wykazuje oznak choroby.

ZOBACZ: Amerykanie zaciskają pasa. W Boże Narodzenie wszystko wyszło na jaw

W sprawie śmierci kobiet prowadzone jest śledztwo, przesłuchiwani są świadkowie. Planowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok, która wykazać ma konkretne przyczyny zgonów. Agencja Ansa informuje, że za wstępną przyczynę uznane zostało poważne zatrucie pokarmowe spowodowane spożyciem ryb.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni