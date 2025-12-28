Badanie pokazuje, że 58 proc. respondentów uznało świąteczne wydatki za trudne do udźwignięcia, w tym 17 proc. określiło je jako "bardzo trudne". 8 proc. badanych stwierdziło, że bez problemu stać ich na zakupy, a 34 proc. uznało je za "raczej łatwe" - wynika z sondażu CBS News/YouGov.

Mniej prezentów, rezygnacja z podróży. Amerykanie wydają mniej na święta

Zdecydowana większość respondentów zauważa wzrost cen w porównaniu z ubiegłym rokiem. 27 proc. twierdzi, że koszty są "znacznie wyższe", a 44 proc. - "nieco wyższe".

Największą presję odczuwają gospodarstwa o niższych dochodach: wśród osób zarabiających poniżej 50 tys. dolarów rocznie 71 proc. deklaruje trudności finansowe w okresie świąt, przy 56 proc. w grupie dochodów 50-100 tys. dolarów i 58 proc. wśród najlepiej zarabiających.

Wobec rosnących cen wielu Amerykanów ogranicza wydatki. Około 42 proc. kupuje mniej prezentów, 32 proc. wydaje mniej na żywność i napoje, niemal połowa rezygnuje z podróży, a połowa ogranicza wydatki na rozrywkę. Jednocześnie respondenci starają się unikać zadłużania. 45 proc. deklaruje, że w ogóle nie korzysta z kredytu, 30 proc. używa go częściowo, a 25 proc. finansuje zakupy głównie lub wyłącznie na kredyt.

Amerykanie o inflacji. Nowy sondaż z USA

Ocena sytuacji gospodarczej w kraju pozostaje pesymistyczna. Prawie dwie trzecie ankietowanych uważa, że kondycja gospodarki USA jest zła, podczas gdy 32 proc. ocenia ją jako dobrą. Taki sam odsetek pozytywnie ocenia własną sytuację finansową, co oznacza spadek z 39 proc. w lipcu.

41 proc. twierdzi natomiast, że ich sytuacja jest gorsza niż w poprzednich latach. Inflacja wciąż budzi niepokój - 76 proc. ankietowanych utrzymuje, że ich dochody nie nadążają za wzrostem cen. Roczna inflacja w USA wyniosła w listopadzie 2,7 proc. - podała federalna agencja odpowiedzialna za statystyki rynku pracy i inflacji (BLS).

Równie ostrożne są opinie o rynku pracy, mimo że stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 4,6 proc. Bardziej pozytywne sygnały płyną z rynku akcji oraz rynku paliw. Średnia cena galonu benzyny bezołowiowej spadła do około 2,85 dolara (10,20 zł) z 3,04 dolara (10,88 zł) rok wcześniej - wynika z danych organizacji zrzeszającej amerykańskich kierowców (AAA).

Ogólnokrajowe badanie CBS News/YouGov przeprowadzono w dniach 15–17 grudnia na próbie ponad 2 tys. dorosłych mieszkańców USA.

