Przedstawiciele Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego poinformowali, że Denis Kapustin zginął na froncie w nocy z 26 na 27 grudnia. "Dziś w nocy, na froncie zaporoskim, nasz dowódca, Denis 'Biały Reks' Kapustin, zginął bohatersko podczas wykonywania misji bojowej" - czytamy w oświadczeniu.

Według wstępnych doniesień rosyjski bojownik zginął w wyniku ataku drona FPV. Dokładne okoliczności jego śmierci nie są jeszcze w pełni znane.

Nie żyje rosyjski dowódca Denis Kapustin. Walczył po stronie Ukraińców

Kapustin był poszukiwany przez władze rosyjskie, które określały go jako "członka organizacji terrorystycznej". W listopadzie 2023 roku został zaocznie skazany przez Federację Rosyjską na dożywocie pod zarzutem zdrady stanu i aktów terroryzmu.

Zmarły przywódca rosyjskiego ruchu oporu urodził się w Moskwie w 1984 roku i długo był zadeklarowanym przeciwnikiem władz na Kremlu. Większość życia spędził w zachodniej części Europy, lecz w przed ośmioma laty na stałe zamieszkał w Ukrainie. Brał także udział w ukraińskich protestach w czasie Euromajdanu.

Jak podaje agencja Unian, w lutym 2022 roku, gdy siły rosyjskie zaatakowały Ukrainę, Kapustin brał udział w działaniach bojowych armii pod przywództwem Wołodymyra Zełenskiego. Latem założył Rosyjski Korpus Ochotniczy - formację zrzeszającą Rosjan walczących po stronie Ukrainy, podporządkowaną Głównemu Zarządowi Wywiadu.

W marcu 2023 roku dowódca przeprowadził atak na wieś Lubeczany w obwodzie briańskim. W maju brał udział w inwazji na obwód biełgorodzki wraz z Legionem "Wolność Rosji". Kapustin do śmierci pozostał głównym komendantem Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego.

