Polsat News: Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem - dowiedział się reporter Polsat News Piotr Witkowski. Do rozmowy w cztery oczy doszło we wtorek. Obaj przywódcy przebywają w Nowym Jorku w związku z 80. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Od niedzieli Karol Nawrocki przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Przy okazji 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ odbył kilka spotkań m.in. z przywódcami Litwy, Łotwy i Estonii.

Jak ustalił korespondent Polsat News Piotr Witkowski, głowa państwa miała również okazję rozmawiać z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Do ich spotkania doszło we wtorek. Przywódcy mieli rozmawiać w cztery oczy.

Nawrocki z wizytą w USA. Zapozował do zdjęcia z Trumpem

Wcześniej Marcin Przydacz opublikował w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie Trumpa i Nawrockiego. "Relacje polsko-amerykańskie są w dobrych rękach" - zaznaczył szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.

Do fotografii pozowały również pierwsze damy Marta Nawrocka oraz Melania Trump.

Prezydencki minister nie informował jednak przy okazji wpisu, czy doszło do rozmowy między przywódcami i czego ona dotyczyła.

Prezydent Karol Nawrocki wraz z Małżonką podczas spotkania z Prezydentem D. Trumpem i jego Małżonką w Nowym Jorku. Relacje polsko-amerykańskie w dobrych rękach. 🇵🇱🇺🇸 pic.twitter.com/wiRoxZZoyJ — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) September 24, 2025

W niedzielę para prezydencka odwiedziła Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, nazywane "amerykańską Częstochową", spotkała się też z Polonią.

Spotkanie Nawrocki-Trump. "Bardzo doceniam Polskę"

Do ostatniego spotkania między Trumpem a Nawrockim doszło 3 września w Białym Domu. Była to pierwsza oficjalna wizyta zagraniczna nowego prezydenta Polski. Amerykański przywódca rozpoczął ją od symbolicznego gestu - oddał hołd majorowi Maciejowi "Slabowi" Krakowianowi, który zginął w katastrofie myśliwca F-16 podczas przygotowań do Air Show w Radomiu.

Podczas wspólnej konferencji prasowej Trump podkreślił swoje uznanie dla polskiego prezydenta. - Nie popieram wielu osób, ale jego (Karola Nawrockiego - red.) poparłem i jestem dumny z tego, co osiągnął. Bardzo doceniam Polskę i to dla mnie zaszczyt gościć pana prezydenta - mówił.

Prezydent Polski podziękował za zaproszenie do Waszyngtonu i podkreślił, że to dowód na silne relacje łączące oba kraje. - Z Polską mamy wspaniałe relacje. (...) Pan prezydent Andrzej Duda to jedna z osób, która przyczyniła się do tych relacji - zaznaczył Trump. Później amerykański prezydent stwierdził, że "Polska jest w kategorii specjalnej" i dodał, że relacje są lepsze niż z "większością" państw.

Odnosząc się do kwestii wojskowych, prezydent USA podkreślił: Nawet nie rozważaliśmy wycofania żołnierzy z Polski. Owszem, braliśmy pod uwagę takie rozwiązania wobec innych krajów. Jesteśmy ramię w ramię z Polską i chcemy pomóc jej w obronie.

- Po raz pierwszy w historii cieszymy się, że na naszym terytorium stacjonują sojusznicze wojska. To wyraźny sygnał dla Rosji: jesteśmy zjednoczeni - ocenił Nawrocki.