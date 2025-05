Prokuratura ujawniła wyniki sekcji zwłok 16-letniej Mai, której ciało odnaleziono w Mławie. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku, prokurator Bartosz Maliszewski, do jej śmierci doszło w wyniku "rozległych obrażeń głowy od uderzeń wielokrotnych". W trakcie sekcji pobrano również próbki do dodatkowych badań.

Prokurator Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku poinformował, że przeprowadzona we wtorek sekcja zwłok 16-latki trwała około pięciu godzin. W jej trakcie pobranych zostało wiele próbek do dalszych badań, w tym biologicznych.

- Wstępne wyniki sekcji są takie, że zgon nastąpił na skutek rozległych obrażeń głowy od uderzeń wielokrotnych - powiedział prokurator Maliszewski. Jak zaznaczył, pełna opinia biegłych z badania sekcyjnego będzie znana mniej więcej za miesiąc wraz z opisem obrażeń i charakteru ich powstania.

Mława. Zabójstwo 16-letniej Mai. Zarzuty dla 17-latka

Prokuratura postawiła zarzut dokonania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 17-latkowi, który według ustaleń śledczych spotkał się z ofiarą w dniu zabójstwa.

Prokurator Maliszewski potwierdził, że zarówno sprawca jak i pokrzywdzona znali się. Nie potrafił jednak powiedzieć, jaka relacja ich łączyła. - 23 kwietnia doszło do ich spotkania i tego samego dnia wieczorem doszło do zabójstwa - stwierdził.

Jak wyjaśnił, ponieważ podejrzany ma ukończone 17 lat, będzie odpowiadał jak dorosły. Nie jest jednak pełnoletni, wobec czego nie będzie mu grozić dożywocie. - Maksymalny wymiar kary wynosi w tym przypadku od 15 do 30 lat pozbawienia wolności - dodał.

Według greckich mediów, w tym portalu ekathimerini.com., 17-latek, który w Grecji został zatrzymany po odkryciu zwłok nastolatki, nie zgodził się w poniedziałek przed sądem w Salonikach w ramach wstępnej procedury Europejskiego Nakaz Aresztowania (ENA) na ekstradycję do Polski. Miał powołać się przy tym na groźby kierowane wobec niego i jego rodziny.

Według prokuratury sprawdzenie podejrzanego do Polski może zająć do kilku tygodni. - Na ten moment nie znamy motywu działania podejrzanego, ponieważ nie został on jeszcze przesłuchany - podkreślił Bartosz Maliszewski.

Zaginięcie i poszukiwania 16-latki z Mławy

16-letnia Maja z Mławy wyszła z domu 23 kwietnia wieczorem. Miała wrócić po pół godzinie, jednak zniknęła bez śladu.

- Poszukiwania 16-latki trwały od 24 kwietnia wieczorem, kiedy jej matka złożyła zawiadomienie o zaginięciu córki - powiedziała Polsat News rzecznik KWP w Radomiu, podinsp. Katarzyna Kucharska.

Przełom nastąpił 1 maja. - O godz. 5 rano w zaroślach w Mławie znaleźliśmy ciało zaginionej 16-latki. (...) Znajdowało się ono w takim miejscu, które było bardzo trudno dostępne - przekazała policjantka.

- Od początku typowaliśmy, kto może być sprawcą tego tragicznego zdarzenia. Od razu uruchomiliśmy wszelkie procedury, które były możliwe, ponieważ mieliśmy informacje, że podejrzany mężczyzna może przebywać za granicą - dodała.