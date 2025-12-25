O teście rakiety i inspekcji poinformowały państwowe północnokoreańskie media. W przypadku pocisku chodzi o rakietę typu ziemia-powietrze.

"Test rakietowy przeprowadzony w pobliżu wschodniego wybrzeża USA miał na celu ocenę strategicznej technologii kraju posiadającego broń nuklearną w zakresie opracowywania nowego typu pocisku rakietowego o dużym pułapie" - oświadczyła północnokoreańska agencja KCNA.

Według służb Korei Południowej do testu rakiety doszło 24 grudnia późnym popołudniem. Jednocześnie KCNA poinformowała o kolejnym wydarzeniu o charakterze militarnym, ale tym razem dokładna data nie jest znana. Agencja opublikowała zdjęcia, na których Kim Dzong Un wizytuje nowy okręt podwodny.

Korea Północna chwali się nową bronią. Okręt z napędem atomowym

KCNA nie ujawnia też lokalizacji, w której powstaje nowy okręt. Wiadomo jednak, że jednostka ma mieć wyporność 8700 ton i napęd atomowy.

Rozwój marynarki wojennej jest jednym z pięciu priorytetów modernizacji armii, ustalonych przez Partię Pracy Korei. Natomiast Kim Dzong Un cytowany przez państwowe media wyraził nadzieję, że kraj przyspieszy prace, by wyposażyć nowe okręty w różnego rodzaju broń. KCNA dodaje, że władze krytycznie patrzą na ruchy amerykańskiej floty, w tym rejonie wód sąsiedniej Korei Południowej.

Reuters odnotowuje, że podczas inspekcji okrętu przywódcy towarzyszyła nastoletnia córka, którą część analityków wskazuje jako faworytkę do objęcia stanowiska po ojcu.

Życzenia z Rosji. Putin chwali "heroiczną" walkę

Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Pjongjnag chwalił się nową bronią, państwowe media poinformowały również o wiadomości, którą do Kim Dzong Una przesłał 18 grudnia Władimir Putin.

Jak ocenia rosyjski dyktator, rok 2025 miał "szczególnie znaczenie" dla relacji obu krajów. Wiadomość z okazji zbliżającego się Nowego Roku jest cytowana przez KCNA. Jednocześnie Putin miał napisać o "heroicznym" udziale północnokoreańskich żołnierzy w obwodzie kurskim, co według prezydenta Rosji "jednoznacznie dowodzi niezłomnej przyjaźni" między oboma państwami.

