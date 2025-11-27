W tekście Politico zacytowano rosyjskiego ministra do spraw zasobów naturalnych Aleksandra Kozłowa, który podczas spotkania komisji międzyrządowej między Rosją a KRLD powiedział, że dotychczas około 600 osób w Korei Północnej uczyło się języka rosyjskiego. Według niego w Rosji 3000 uczniów i 300 studentów uczy się języka koreańskiego.

ZOBACZ: Korea Północna rozpoczęła przerzut żołnierzy. Są ich tysiące!

Urzędnik rosyjskiego rządu poinformował również, że w ubiegłym roku 96 obywateli Korei Północnej zostało przyjętych na rosyjskie uniwersytety, w tym na uniwersytet kształcący dyplomatów. W tym roku kolejne 29 osób zapisało się na studia geologiczne w Rosji.

Rosyjskie uczelnie szkolą północnokoreańską elitę

Szkoleni są również przyszli bankierzy, pracownicy sektora energetycznego i lekarze. Zapewnił również, że Rosjanie budują w Korei Północnej centrum edukacyjne, w którym będą nauczać po rosyjsku.

W artykule przypomniano również, że więzi między Rosją a Koreą Północną zacieśniają się po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

"Korea Północna dostarcza Rosji broń i wysyła wojska do operacji bojowych na linii frontu oraz do rozminowywania obwodu kurskiego. Zaobserwowano również, że dwie z najbardziej produktywnych na świecie państwowych grup cyberprzestępczych - rosyjski Gamaredon i północnokoreański kolektyw Lazarus – wymieniają się zasobami" - napisano w artykule.

ZOBACZ: Korea Północna ujawnia nowy pocisk hipersoniczny. Rosja dostanie prezent?

Zaznaczono również, że ożywił się napływ turystów z Rosji do Korei Północnej, ponieważ rosyjskie linie lotnicze uruchomiły bezpośrednie loty do Pjongjangu.

Rosja zacieśnia współpracę z Koreą Północną

Ukraińska agencja UNIAN przypomniała, że oba reżimy dyktatorskie rozszerzają współpracę wojskową. Według zdjęć satelitarnych Rosjanie zintensyfikowali zakupy broni od Korei Północnej. Świadczą o tym widoczne z orbity sylwetki rosyjskich okrętów w północnokoreańskich portach.

Niektóre dokumenty wskazują, że nawet 70 proc. pocisków artyleryjskich, których Rosja używa na Ukrainie, zostało wyprodukowanych w Korei Północnej.

ZOBACZ: Korea Północna gotowa na dialog z USA. Stawiają jeden warunek

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku Pjongjang dostarczył Rosji około 6,5 miliona tradycyjnych pocisków w zamian za rosyjską technologię wojskową do produkcji nowoczesnej broni.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni