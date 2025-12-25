Delfiny w Szczecinie. "Wodne renifery" wpłynęły do Odry

Początkowo duże ssaki w jednej odnóg Regalicy (nazwa wschodniego ramienia Odry) zidentyfikowano jako morświny. Według analizy nagrań z Systemu Informacji Rzecznej dokonanej przez serwis Gazeta Morska najprawdopodobniej były to jednak delfiny.

O tym, że zaobserwowane zwierzęta to delfiny zwyczajne, poinformowała też w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" dr Iwona Pawliczka ze Stacji Morskiej w Helu.

"Delfin zwyczajny pojawia się w Bałtyku sporadycznie, ostatnio widziano dwa osobniki w sierpniu 2022 roku w Zatoce Gdańskiej. Gatunek ten preferuje cieplejsze i bardziej słone wody. Czasem wpływa do Bałtyku przez Cieśniny Duńskie w pogoni za ławicami śledzi lub szprotek. Wąskie przejścia, płytka woda i hałas (silniki statków, echosondy) mogą zaburzyć pracę echolokacji delfina i utratę orientacji. Wpływanie do rzek z Bałtyku jest bardzo rzadkie" - napisał z kolei w mediach społecznościowych Robert Maślak, zoolog i członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Niecodzienny widok w Szczecinie. Delfiny wpłynęły na wody śródlądowe

"Po szczegółowej analizie zapisu obrazu można przyjąć – z zachowaniem marginesu niepewności wynikającego z charakteru obserwacji zdalnej – że nie są to inne gatunki dużych ssaków wodnych, lecz delfiny, które z nieustalonych przyczyn zapuściły się daleko w głąb wód śródlądowych" - przekazał serwis.

Zarejestrowane w środę osobniki był dojrzałe, a obecność delfinów w Regalicy i Szczecińskim Węźle Wodnym jest uznawane przez badaczy za ewenement.

"Eksperci wskazują, że tego typu zdarzenia mogą być związane ze zmianami klimatycznymi, modyfikacją tras migracyjnych ssaków morskich, poprawą jakości wód, chwilową dezorientacją lub podążaniem za ławicami ryb" - podała Gazeta Morska.

