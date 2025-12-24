Pierwsza taka od 500 lat. Historyczna pasterka w Dublinie

Wydarzenie to jest konsekwencją niedawnej zmiany statusu kanonicznego budynku, który przez dwa stulecia pełnił jedynie funkcję "prokatedry", czyli katedry tymczasowej.

Zmiana rangi świątyni nastąpiła w listopadzie tego roku. Papież podniósł dotychczasową prokatedrę Najświętszej Marii Panny do godności pełnoprawnej katedry archidiecezji dublińskiej. Oficjalną informację w tej sprawie przekazał arcybiskup Dublina Dermot Farrell 14 listopada, podczas mszy z okazji dwusetnej rocznicy poświęcenia kościoła. Data ta zbiegła się również ze wspomnieniem patrona miasta, św. Wawrzyńca O’Toole’a.

Decyzja ta kończy wieloletni okres tymczasowości. Kościół przy ulicy Marlborough, wzniesiony na początku lat 20. XIX wieku, od samego początku posiadał status "pro tempore". Budowano go w czasach, gdy przepisy karne ograniczające prawa katolików w Irlandii wciąż obowiązywały, choć zbliżał się czas ich zniesienia. Przez kolejne dziesięciolecia rozważano budowę nowej, okazałej katedry w innej lokalizacji, jednak plany te nigdy nie zostały zrealizowane.

Tło historyczne i skutki reformacji

Brak oficjalnej katedry katolickiej w Dublinie przez tak długi czas był bezpośrednim skutkiem reformacji. Przed XVI wiekiem funkcję tę pełniły dwie historyczne świątynie: kościół Christ Church (Katedra Świętej Trójcy) oraz kościół św. Patryka. W wyniku przemian religijnych oba budynki zostały przejęte przez Kościół Irlandii, należący do tradycji anglikańskiej.

Katedra św. Patryka, będąca największym obiektem sakralnym w kraju, pełni obecnie rolę narodowej katedry anglikańskiej. Od tamtego czasu społeczność katolicka w Dublinie nie dysponowała własną świątynią o pełnym statusie katedralnym. Mimo to kościół Najświętszej Marii Panny przez lata stał się centrum życia religijnego i miejscem najważniejszych uroczystości państwowych z udziałem katolików. W 2018 roku świątynię odwiedził papież Franciszek podczas swojej pielgrzymki do Irlandii.

Harmonogram uroczystości

Tegoroczne obchody Bożego Narodzenia będą miały szczególny charakter. Uroczysta pasterka zostanie odprawiona w środę o godzinie 21:00 czasu lokalnego (22:00 czasu polskiego). Liturgii przewodniczyć będzie arcybiskup Dublina Dermot Farrell.

Wierni będą mogli uczestniczyć w mszach świętych także w kolejne dni świąteczne. Nabożeństwa w czwartek zaplanowano na godzinę 9:30 oraz 11:00 czasu lokalnego.

