Dyktator Białorusi Alaksandr Łukaszenka przekazał, że w kraju zostanie rozmieszczonych nie więcej niż dziesięć systemów rakietowych Oresznik. - To będzie maksymalna liczba - przekazał.

Łukaszenka zaznaczył, że system rakietowy "nigdy nie będzie znajdował się w jednym miejscu". - Współpraca wojskowa z Rosją zapewnia ochronę Białorusi - dodał.



Białoruski dyktator wcześniej informował, że Oresznik rozpoczął służbę bojową od 17 grudnia.

Oresznik rozmieszczony na Białorusi. Łukaszenka: To nie ma charakteru agresywnego

Podczas październikowej międzynarodowej konferencji w Mińsku poświęconej bezpieczeństwu eurazjatyckiemu dyktator Białorusi oświadczył, że rozmieszczenie kompleksu rakietowego nie ma charakteru agresywnego i, że można "odejść od tych planów, jeśli Europa jest gotowa na podjęcie podobnych kroków".

Pociski balistyczne średniego zasięgu Oresznik zostały zaprezentowane przez Rosję w zeszłym roku, gdy zostały wykorzystane do ataku na Dniepr w Ukrainie. Przedstawiane są jako "eksperymentalna broń zdolna do ominięcia zaawansowanych systemów obrony powietrznej"; co więcej pociski są zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych.

Oresznik to zaawansowany system rakietowy oparty na technologii podobnej do międzykontynentalnej rakiety RS-26 Rubież. Szacowany zasięg broni to ok. 4 tys. km. Pozwala to na uderzanie w cele w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Prędkość maksymalna wynosi ponad 10 tys. km/h.

