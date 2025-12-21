Wojna wisi w powietrzu. Amerykanie przerzucili swoje myśliwce

Do bazy marynarki wojennej USA Roosevelt Roads trafiły myśliwce F-35A, które - zdaniem portalu - mają wzmocnić siłę uderzeniową USA w operacji Southern Spear (Południowa Włócznia), wymierzonej w handel nielegalnymi substancjami.

F-35A są przystosowane, jako pierwsze maszyny uczestniczące w tej operacji, do podczepiania bomb szybujących, które są w stanie z dalekiej odległości uderzyć w cele w Wenezueli, bez potrzeby wlatywania w jej przestrzeń powietrzną. "Ich obecność w regionie jest częścią dowodów, wskazujących na to, że USA przygotowują się na ostrzał" - ocenił portal.

W wywiadzie telefonicznym dla NBC News w czwartek (piątek w Polsce) prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie wyklucza możliwości wojny z Wenezuelą. Na pytanie czy uważa, że przeprowadzane ataki na łodzie domniemanych handlarzy narkotyków mogą doprowadzić do takiej wojny, Trump odparł, że to możliwe. Dodał, że nastąpią również kolejne przejęcia tankowców.

Według różnych wyliczeń już co najmniej 104 osoby zginęły na skutek amerykańskich ataków na łodzie w ramach kampanii administracji Trumpa przeciw kartelom narkotykowym na Karaibach i wschodnim Pacyfiku.

USA oskarżają przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro o to, że kieruje kartelem narkotykowym i dokonują od kilku tygodni uderzeń w łodzie, które - według amerykańskich służb - transportują narkotyki do Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym tygodniu amerykańskie siły przejęły też u wybrzeży Wenezueli tankowiec objęty sankcjami i zapowiedziały konfiskatę przewożonej ropy, której wartość szacuje się na około 80 mln dolarów. W sobotę przejęły drugi tankowiec.

