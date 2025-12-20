W badaniu SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej" padło następuję pytanie: "Kto pani/pana zdaniem jest dziś liderem polskiej prawicy?".

Karol Nawrocki lider prawicy. Wyniki nowego sondażu

Najwięcej, bo 28,9 proc. wszystkich ankietowanych, wskazało prezydenta Karola Nawrockiego. To wynik o niemal 10 punktów procentowych wyższy od tego, jaki zdobył Jarosław Kaczyński. Prezes PiS - plasujący się na drugim miejscu zestawienia - uzyskał 19 proc. głosów.

Jako trzeciego najbardziej wpływowego lidera prawicy ankietowani wskazali Sławomira Mentzena (9,1 proc. głosów). Za prezesem Nowej Nadziei znalazł się założyciel Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun z wynikiem 6,2 proc. Czołówkę na piątym miejscu zamyka wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak - 4,7 proc.

Innych polityków wskazało łącznie 2,4 proc. ankietowanych, natomiast pozostałe 29,5 proc. stwierdziło, że nie ma zdania na ten temat. "Liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na zaokrąglenie ich do pierwszego miejsca po przecinku" - wyjaśnili autorzy badania.

Jarosław Kaczyński oczami ankietowanych. Wyniki z podziałem na płeć

W podziale na płeć lider rankingu Karol Nawrocki zdobył 25,8 proc. głosów wśród kobiet i 32,2 proc. w grupie mężczyzn. Jarosław Kaczyński w analogicznym podziale uzyskał kolejno 20,3 proc. oraz 17,7 proc. w tych grupach.

- Karola Nawrockiego za lidera prawicy uważa co czwarta kobieta i co trzeci mężczyzna. Prezydent jest obecnie kluczową postacią prawicy według częściej niż co trzeciej osoby (35 proc.) między 35. a 49. rokiem życia - skomentowała dla "Rz" Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

Głos na temat zmian w środowisku prawicy zabrał pod koniec tego tygodnia premier Donald Tusk. - Wiadomo, że Jarosław Kaczyński stracił status przywódcy polskiej prawicy, czy lidera polskiej prawicy, i wydaje się, że definitywnie - ocenił. - To jest chyba powód, dla którego jego niemalże kult w Prawie i Sprawiedliwości niknie i właściwie stał się już przeszłością - dodał szef rządu.

Badanie SW Research zostało przeprowadzone wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 16-17 grudnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

