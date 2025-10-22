Lubelski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej prowadzi śledztwo dotyczące podejrzenia szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu. Sprawa dotyczy dwóch 24-letnich obywateli Ukrainy zatrzymanych 5 października w Białej Podlaskiej. Jak informuje Prokuratura Krajowa, podczas interwencji policjanci znaleźli przy mężczyznach około 30 gramów narkotyków.

W trakcie dalszych czynności, przy udziale funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na telefonie należącym do jednego z zatrzymanych - Bohdana K. - odkryto korespondencję wskazującą, że przekazywał on osobie posługującej się językiem rosyjskim zdjęcia i współrzędne geograficzne obiektów o znaczeniu wojskowym w Polsce.

Z ustaleń śledczych wynika, że przesyłane materiały mogły dotyczyć infrastruktury pozostającej w dyspozycji Sił Zbrojnych RP.

Dwóch obywateli Ukrainy zatrzymanych w Białej Podlaskiej. Jeden podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji

Bohdan K. usłyszał zarzut działania na rzecz obcego wywiadu i przekazywania informacji, których ujawnienie mogło zaszkodzić bezpieczeństwu Polski. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Według prokuratury w trakcie przesłuchania wyrażał poglądy prorosyjskie i negował suwerenność Ukrainy.

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, na wniosek prokuratora, zdecydował o tymczasowym trzymiesięcznym areszcie dla podejrzanego.

Drugi z zatrzymanych, Kyrylo T., usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. W jego przypadku sąd zastosował tzw. środki wolnościowe.

Śledztwo w sprawie prowadzi Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Krajowej.

