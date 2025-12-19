Jak informuje KPRP na początku spotkania planowane jest spotkanie prezydentów "w cztery oczy". Następnie odbędą się rozmowy plenarne polskiej i ukraińskiej delegacji.

Wołodymyr Zełenski ma udać się także do Sejmu, gdzie spotka się z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym. Ok. godz. 14 zaplanowane jest z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Czarzasty zasugerował, iż podczas jego spotkania z Zełenskim "może będzie trzeba pewne słowa, które może przedtem padną z jakichś ust, prostować" nawiązując w ten sposób do dotychczasowych relacji prezydentów Polski i Ukrainy.

Artykuł aktualizowany...

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Dziś w Polsce skończył się postkomunizm". Nawrocki o Okrągłym Stole Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bp / mjo / polsatnews.pl