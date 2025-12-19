Wołodymyr Zełenski z wizytą w Polsce. Powitał go Karol Nawrocki
Wołodymyr Zełenski pojawił się w warszawskim Pałacu Prezydenckim, gdzie przywitany został przez Karola Nawrockiego. Kancelaria Prezydenta RP podała, że głównymi tematami spotkania będą bezpieczeństwo, gospodarka i kwestie historyczne.
Jak informuje KPRP na początku spotkania planowane jest spotkanie prezydentów "w cztery oczy". Następnie odbędą się rozmowy plenarne polskiej i ukraińskiej delegacji.
Wołodymyr Zełenski ma udać się także do Sejmu, gdzie spotka się z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym. Ok. godz. 14 zaplanowane jest z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską.
Czarzasty zasugerował, iż podczas jego spotkania z Zełenskim "może będzie trzeba pewne słowa, które może przedtem padną z jakichś ust, prostować" nawiązując w ten sposób do dotychczasowych relacji prezydentów Polski i Ukrainy.
