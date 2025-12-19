Wołodymyr Zełenski w Warszawie. Wydanie specjalne [OGLĄDAJ]

To pierwsza wizyta Wołodymyra Zełenskiego od czasu zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej ukraiński przywódca kilkukrotnie spotykał się z polskimi politykami m.in. Andrzejem Dudą, Mateuszem Morawieckim i Donaldem Tuskiem.

Wołodymyr Zełenski w Polsce. Plan wizyty

Plan wizyty prezydenta Ukrainy w Polsce zakłada o godz. 10:15 spotkanie w cztery oczy z prezydentem Polski. Od godz. 11.00 będą trwały rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem obu prezydentów. Według KPRP tuż przed godz. 12 zaplanowano spotkanie prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego z przedstawicielami mediów.

Na godz. 13.15 zaplanowano wizytę Zełenskiego w Sejmie. Zgodnie z programem potrwa ona około 45 minut. Po zakończeniu rozmów Zełenski wraz z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym złożą kwiaty przed tablicą upamiętniającą posłów na Sejm RP poległych podczas II wojny światowej.

ZOBACZ: Europejscy liderzy zadecydowali ws. Ukrainy. "Jasny sygnał dla Putina"

W spotkaniu z ukraińskim przywódcą, oprócz Czarzastego, wezmą udział także wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska oraz szef komisji spraw zagranicznych Paweł Kowal.

Później prezydent Ukrainy odwiedzi Senat, gdzie o godz. 14 spotka się z marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Po raz ostatni szef polskiego rządu udał się do Kijowa w maju 2025 roku.

