Funkcjonariusz organów ścigania pod warunkiem zachowania anonimowości ujawnił agencji Associated Press, że na zwłokach Roba Reinera i jego żony Michele śledczy ujawnili rany. Przesłuchany miał zostać członek rodziny zmarłego małżeństwa.

Wcześniej straż pożarna podała, że krótko po godzinie 15:30 (czasu miejscowego) zareagowała na prośbę o pomoc medyczną i znalazła w domu ciała 78-letniego mężczyzny i 68-letniej kobiety. Reiner skończył 78 lat w marcu.

Rob Reiner nie żyje. Został znaleziony wraz z żoną we własnym domu

Kapitan Mike Bland z policji Los Angeles poinformował, że detektywi prowadzą dochodzenie w sprawie "prawdopodobnego zabójstwa".

Jednocześnie - jak podała AP - władze Los Angeles nie potwierdziły tożsamości osób znalezionych w rezydencji w ekskluzywnej dzielnicy Brentwood, w zachodniej części miasta, w której mieszka wielu sławnych ludzi.

Szczyt popularności Reinera przypadł na lata 80. i 90. Wyreżyserował wówczas m.in. "Misery" (1990), "Ludzi honoru" (1992) oraz "Kiedy Harry poznał Sally" (1989), a zagrał m.in. w "Oto Spinal Tap" (1984) czy "Wilku z Wall Street" (2013).

