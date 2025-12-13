Peter Greene został znaleziony martwy w swoim domu w Nowym Jorku - przekazała w sobotę stacja NBC, powołując się na menedżera artysty.

Wcześniej sąsiedzi aktora skarżyli się, że z jego mieszkania od środy słychać było głośną muzykę. Wysłany został tam ślusarz, żeby otworzyć drzwi i sprawdzić, co dzieje się w środku. W mieszkaniu znaleziono ciało artysty, lekarz stwierdził zgon.

Nie żyje Peter Greene. Aktor znany z "Pulp Fiction", miał 60 lat

Greene zagrał m.in. Zeda, sadystycznego gwałciciela w filmie Quentina Tarantino "Pulp Fiction". Był znany również z roli Doriana w filmie Jima Carreya "Maska" (obie produkcje z 1994 r.).

- Nikt nie grał złego faceta lepiej niż Peter - powiedział Gregg Edwards, menedżer artysty. - Ale on miał też łagodną stronę, której większość ludzi nigdy nie dostrzegała. I serce jak złoto - podkreślił.

Aktor zmagał się w latach 90. XX wieku z uzależnieniem od heroiny i kokainy, a w 2007 r. został aresztowany za posiadanie środków odurzających.

