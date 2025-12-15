Darek Stolarz i dziennikarze Polsatu zakasali rękawy. W szczytnym celu

Prezenterzy Polsat News wspólnie z Darkiem Stolarzem zaangażowali się w akcje dobroczynną - w budowę bud dla psów ze schroniska w Korabiewicach. Cała akcja odbywała się pod czujnym okiem Darka Stolarza, znanego z programów "Nasz Nowy Dom" oraz "Remont w 3 dni", a także Tytusa Wilczyńskiego - jego wieloletniego współpracownika i "prawej ręki".

Grupa prezenterów Polsat News bierze udział w budowaniu bud dla psów.
Telewizja Polsat
Darek Stolarz przeszkolił prezenterów Polsat News
Darek Stolarz osobiście przeszkolił prezenterów Polsat News, przekazując im szczegółowe instrukcje i pokazując krok po kroku, jak prawidłowo zbudować solidne i bezpieczne budy. Następnie uczestnicy akcji ruszyli do pracy.

Prezenterzy Polsat News zbudowali budy dla psów

Budy budowali: Marta Budzyńska, Mateusz Białkowski, Michał Beblo (prowadzący magazyn "Interwencja") oraz Karolina Soczewka.
 
 
Powstały ocieplane budy z otwieranymi dachami i drewnianymi nóżkami, dzięki czemu podłoga nie ma kontaktu z wilgocią. Gotowe konstrukcje zapewnią psom komfort i ochronę przed zimnem.
 

Cała ekipa pojechała następnie do schroniska w Korabiewicach, aby osobiście przekazać budy jego podopiecznym.

 

