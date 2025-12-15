Darek Stolarz osobiście przeszkolił prezenterów Polsat News, przekazując im szczegółowe instrukcje i pokazując krok po kroku, jak prawidłowo zbudować solidne i bezpieczne budy. Następnie uczestnicy akcji ruszyli do pracy.

Prezenterzy Polsat News zbudowali budy dla psów

Budy budowali: Marta Budzyńska, Mateusz Białkowski, Michał Beblo (prowadzący magazyn "Interwencja") oraz Karolina Soczewka.

Powstały ocieplane budy z otwieranymi dachami i drewnianymi nóżkami, dzięki czemu podłoga nie ma kontaktu z wilgocią. Gotowe konstrukcje zapewnią psom komfort i ochronę przed zimnem.

Cała ekipa pojechała następnie do schroniska w Korabiewicach, aby osobiście przekazać budy jego podopiecznym.

red / polsatnews.pl