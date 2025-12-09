Sukces Mikołajkowego Bloku Reklamowego. Tyle pieniędzy udało się zebrać

Mikołajkowy Blok Reklamowy Telewizji Polsat i Polsat Media okazał się po raz kolejny wielkim sukcesem tej charytatywnej akcji. W tym roku obejrzało go ponad 3,1 miliona widzów (niemal jedna czwarta widzów, którzy mieli w tym czasie włączony telewizor w domu lub inny ekran poza domem). Ich obecność przełożyła się na kwotę ponad 2,13 mln zł, która trafi do podopiecznych Fundacji Polsat.

Od 22 lat akcja ma jeden cel – wspierać dzieci w potrzebie. W specjalnym bloku reklamowym emitowane są reklamy, z których dochód przekazywany jest na pomoc najmłodszym.

ZOBACZ: Druga największa inwestycja w tym roku. Sukces Fundacji Polsat

- W imieniu Fundacji Polsat z całego serca dziękuję wszystkim widzom, którzy wspierają nas oglądając Mikołajkowy Blok Reklamowy. Ten gest to coś więcej niż udział w akcji charytatywnej - to dowód ogromnej empatii i solidarności. Dzięki Wam możemy codziennie pomagać dzieciom w leczeniu, rehabilitacji i walce o zdrowie i życie - podkreśla Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat.

Mikołajkowy Blok Reklamowy. Ogromny sukces akcji charytatywnej

W tym roku w Mikołajkowy Blok Reklamowy włączyli się:

Allegro Sp. z o.o., Amazon Europe Core SARL - PL, Andreas Stihl Sp. z o.o., Apart Sp. z o.o., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Coca Cola Services, Cyfrowy Polsat S.A., Erste Group Bank AG, Henkel Polska Sp. z o.o., ING Bank Śląski S.A., Jeronimo Martins Polska S.A., L’Oreal Polska Sp. z o.o., LEGO Polska Sp. z o.o., LOTTE Wedel Sp. z o.o., McDonalds Polska Sp. z o.o., Media Expert S.A., Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o., Netia S.A., Oponeo.pl S.A., Orlen S.A., P4 Sp. z o.o., Pepco Poland Sp. z o.o., PKO BP S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie, Tarczyński S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A., Żabka Polska Sp. z o.o.

ZOBACZ: Mikołajkowy weekend w Polsacie z najlepszymi wynikami oglądalności

Ich wsparcie pozwala Fundacji Polsat nie tylko finansować rehabilitację dzieci, ale także remontować i wyposażać placówki medyczne, edukacyjne i opiekuńcze w całej Polsce.

Misją Fundacji Polsat jest ratowanie zdrowia i życia najmłodszych. W ciągu 29 lat swojej działalności pomogła blisko 45 000 dzieciom, wsparła ponad 2 700 placówek, przekazała blisko 320 000 000 zł na pomoc dzieciom w ich walce o lepsze życie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl