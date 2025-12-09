Sukces Mikołajkowego Bloku Reklamowego. Tyle pieniędzy udało się zebrać
Mikołajkowy Blok Reklamowy po raz kolejny osiąga duży sukces. Akcję charytatywną obejrzało ponad trzy miliony widzów, co stanowi około jedną czwartą wszystkich widzów telewizyjnych w czasie trwania kampanii. Łącznie zebrano ponad dwa miliony złotych.
Mikołajkowy Blok Reklamowy Telewizji Polsat i Polsat Media okazał się po raz kolejny wielkim sukcesem tej charytatywnej akcji. W tym roku obejrzało go ponad 3,1 miliona widzów (niemal jedna czwarta widzów, którzy mieli w tym czasie włączony telewizor w domu lub inny ekran poza domem). Ich obecność przełożyła się na kwotę ponad 2,13 mln zł, która trafi do podopiecznych Fundacji Polsat.
Od 22 lat akcja ma jeden cel – wspierać dzieci w potrzebie. W specjalnym bloku reklamowym emitowane są reklamy, z których dochód przekazywany jest na pomoc najmłodszym.
- W imieniu Fundacji Polsat z całego serca dziękuję wszystkim widzom, którzy wspierają nas oglądając Mikołajkowy Blok Reklamowy. Ten gest to coś więcej niż udział w akcji charytatywnej - to dowód ogromnej empatii i solidarności. Dzięki Wam możemy codziennie pomagać dzieciom w leczeniu, rehabilitacji i walce o zdrowie i życie - podkreśla Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat.
Mikołajkowy Blok Reklamowy. Ogromny sukces akcji charytatywnej
W tym roku w Mikołajkowy Blok Reklamowy włączyli się:
Allegro Sp. z o.o., Amazon Europe Core SARL - PL, Andreas Stihl Sp. z o.o., Apart Sp. z o.o., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Coca Cola Services, Cyfrowy Polsat S.A., Erste Group Bank AG, Henkel Polska Sp. z o.o., ING Bank Śląski S.A., Jeronimo Martins Polska S.A., L’Oreal Polska Sp. z o.o., LEGO Polska Sp. z o.o., LOTTE Wedel Sp. z o.o., McDonalds Polska Sp. z o.o., Media Expert S.A., Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o., Netia S.A., Oponeo.pl S.A., Orlen S.A., P4 Sp. z o.o., Pepco Poland Sp. z o.o., PKO BP S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie, Tarczyński S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A., Żabka Polska Sp. z o.o.
Ich wsparcie pozwala Fundacji Polsat nie tylko finansować rehabilitację dzieci, ale także remontować i wyposażać placówki medyczne, edukacyjne i opiekuńcze w całej Polsce.
Misją Fundacji Polsat jest ratowanie zdrowia i życia najmłodszych. W ciągu 29 lat swojej działalności pomogła blisko 45 000 dzieciom, wsparła ponad 2 700 placówek, przekazała blisko 320 000 000 zł na pomoc dzieciom w ich walce o lepsze życie.
