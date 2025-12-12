Jak informowało biuro prasowe Kolei Śląskich, tuż po godz. 1.00 w nocy z czwartku na piątek doszło do pęknięcia liny trakcyjnej nad rozjazdem w stacji Katowice. Napięcie przywrócono o godz. 5.55, co jednak nie wiązało się z natychmiastowym wznowieniem kursowania pociągów według właściwego rozkładu.

Utrudnienia po pęknięciu liny trakcyjnej w Katowicach

- Zarządca infrastruktury kolejowej naprawił już awarię. Niestety jeszcze przez kilka godzin będziemy mieć do czynienia z opóźnieniami pociągów Kolei Śląskich, ale też innych przewoźników - przekazał po godz. 7:30 w Polsat News rzecznik prasowy Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.

Najgorsza sytuacja - jak mówił - jest na odcinku od stacji Katowice na południe województwa śląskiego. - Nie ma problemów na linii, która jest najczęściej uczęszczaną w siatce połączeń śląskich, tzn. S1 Gliwice - Częstochowa - dodał.

ZOBACZ: Rywal PKP nagle tnie rozkład jazdy pociągów. "Postanowiliśmy nie ryzykować"

Uruchomiono procedurę honorowania biletów Kolei Śląskich w tramwajach i trolejbusach GZM. Tam, gdzie składy nie jeżdżą, zastosowano komunikację autobusową. Pasażerowie mogą więc skorzystać z zastępczego środka transportu na czas występowania utrudnień.

"Jedna z większych". Rzecznik o awariach na kolei

Pytany o to, co spowodowało awarię, rzecznik prasowy nie był w stanie odpowiedzieć. Zaznaczył jednak, że w Katowicach trwa jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych, polegająca na przebudowie węzła kolejowego. - I niestety czasami mamy do czynienia z takimi nieplanowanymi problemami - powiedział.

- Ta awaria, do której doszło dzisiaj, była jedną z większych - stwierdził Wnuk.

ZOBACZ: Przełom na kolei w Chinach. Ładunek o wadze 3,5 Wieży Eiffla

W komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych przedstawiciele Kolei Śląskich zaapelowali do pasażerów, aby przed planowaną podróżą sprawdzili aktualne informacje na stronie przewoźnika.

"W związku z awarią wiele pociągów Kolei Śląskich może być opóźnionych w porannym szczycie komunikacyjnym" - podano. Wcześniej natomiast zdecydowano o odwołaniu kursów pociągów na trasach: Katowice-Żywiec (4.11), Katowice - Chałupki (4.19) oraz Oświęcim - Mysłowice (5.35).

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni