To nie pierwszy raz, kiedy RegioJet zapowiada przesunięcie zaplanowanych kursów. Wcześniej kursowanie pociągów czeskiej firmy na trasie z Warszawy do Poznania przeniesiono na luty 2026 roku, choć miały jeździć od połowy grudnia. Jak informuje "Rynek Kolejowy", opóźnienia w uruchomieniu kursów obejmą także kolejne połączenia - zarówno na trasie z Warszawy do Krakowa, jak i do Trójmiasta.

RegioJet tnie kursy tuż przed wejściem w życie rozkładu jazdy

Początkowo RegioJet planował uruchomić osiem par codziennych pociągów z Krakowa do Warszawy, jednak później liczbę tę zmniejszono do sześciu. Trzy pary miały kursować w wydłużonej relacji do Gdyni Głównej, ale nawet te ograniczone plany nie zostaną w pełni zrealizowane.

Z systemu sprzedaży biletów na stronie czeskiego przewoźnika wynika, że od nowego rozkładu jazdy między Krakowem a Warszawą pojadą nie sześć, lecz tylko trzy pary bezpośrednich pociągów - to o jedną parę więcej niż obecnie. Mimo to w Portalu Pasażera wciąż figurują wszystkie sześć par kursów. Odjazdy pociągów z Warszawy zaplanowano na 9.48, 13.48 i 17.52, a czas przejazdu ma wynosić od 2 godz. 29 min do 2 godz. 44 min.

Podobna sytuacja dotyczy trasy Warszawa – Gdynia. Zamiast trzech planowanych par na tory najprawdopodobniej wyjedzie tylko jedna, z odjazdem z Warszawy o 10.17. W Portalu Pasażera nadal widnieją trzy pary połączeń - także te o 16.17 i 20.17 - jednak w systemie sprzedaży RegioJet nie są one dostępne.

Nowy rozkład jazdy RegioJet. Przewoźnik opóźnia start zaplanowanych kursów

Na trasie Kraków – Warszawa kursować będą trzy pary pociągów dziennie, z czego jedna będzie miała wydłużoną trasę do Gdyni. Pierwszy pociąg z Krakowa odjedzie o 5.17 i dotrze do Warszawy przed 8.00. Z kolei skład z Gdyni wyruszy o 6.10, przejedzie przez Warszawę około 9.30 i dojedzie do Krakowa o 12.21.

Pasażerowie będą mogli pojechać pociągiem RegioJet również na trasie Warszawa – Praga. Pociąg z Warszawy Wschodniej będzie odjeżdżał codziennie o 9.05, jadąc m.in. przez Zawiercie, lotnisko Pyrzowice, Tarnowskie Góry, Gliwice i Racibórz. W Czechach zatrzyma się m.in. w Ostrawie, Ołomuńcu i Pardubicach.

Przewoźnik planował wcześniej uruchomienie większej liczby połączeń na trasach Kraków – Warszawa i Warszawa – Gdynia, jednak - jak przyznał właściciel RegioJet w rozmowie z serwisem "Rynek Kolejowy" - spółka "jest w Polsce nadal w fazie próbnej i nie wszystko udaje nam się realizować zgodnie z planem i tak szybko, jak byśmy chcieli".

Część pasażerów kupiła bilety na pociągi RegioJet, które nie pojadą

- Postanowiliśmy nie ryzykować i zapobiec ewentualnym problemom w ruchu. Start żółtych pociągów rozłożyliśmy zatem na dłuższy okres - wyjaśnił właściciel RegioJet Radim Jančura.

Przewoźnik sprecyzował, że połączenia między Krakowem, Warszawą a Trójmiastem będą sukcesywnie wprowadzane od połowy stycznia. RegioJet przeprasza pasażerów, którzy zdążyli już kupić bilety na kursy, które nie ruszą zgodnie z pierwotnym planem. Pieniądze za bilety zostaną zwrócone, a dodatkowo pasażerom automatycznie przyznany zostanie bon w wysokości 100 zł.

