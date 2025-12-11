Redaktor naczelny Time'a Sam Jacobs napisał w liście do czytelników, że naukowcy i analitycy odpowiedzialni za dynamiczny rozwój AI mieli w tym roku największy wpływ na funkcjonowanie świata.

"Człowiek Roku to mocny sposób na skupienie uwagi świata na ludziach, którzy kształtują nasze życie. W tym roku nikt nie wywarł większego wpływu niż osoby, które wyobraziły sobie, zaprojektowały i zbudowały sztuczną inteligencję" – pisał Jacobs.

Szef Time'a określił architektów AI jako jednocześnie "zachwycających i niepokojących" ludzkość.

Człowiek Roku 2025. Architekci AI wyróżnieni

W specjalnym wydaniu magazynu Time publicyści analizują to, w jaki sposób narzędzia sztucznej inteligencji zawojowały świat w 2025 roku. Pośród najbardziej reprezentatywnych naukowców i biznesmenów promujących rozwój AI wymieniono prezesa SpaceX Elona Muska, szefa Nvidia Corporation Jen-Hsun Huanga czy dyrektora generalnego OpenAI Sama Altmana.

"Zmienili kierunek polityki rządowej, zmienili rywalizację na arenie geopolitycznej i wprowadzili roboty do domów. Sztuczna inteligencja stała się prawdopodobnie najważniejszym narzędziem w bitwie wielkich mocarstw od czasu pojawienia się broni jądrowej" - ocenia magazyn.

To drugi taki przypadek w historii, gdy tytuł "Człowieka Roku" nie przypadł konkretnej osobie. Poprzednia taka sytuacja miała miejsce w 1982 roku, gdy wyróżnienie to otrzymał komputer osobisty.

Poprzednim laureatem tytułu "Człowieka Roku" był prezydent USA Donald Trump, który dołączył do wąskiego grona osób dwukrotnie wyróżnionych prestiżową nagrodą. Rok wcześniej zaszczyt ten przypadł amerykańskiej wokalistce Taylor Swift.

